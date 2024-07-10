Галану и Варильясу понадобится третий сет?

Колумбиец Даниэль Галан сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 10 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Галан — Варильяс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Галан

Даниэль на старте турнира одержал победу над немцем Марвином Меллером — 6:3, 6:4.

В принципе, ничего особенного, колумбиец спокойно обыграл соперника, который находится в конце третьей сотни рейтинга.

Перед этим Галан проиграл нидерландцу Таллону Грикспору в первом круге Уимблдона. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер.

Галан слабо проводит текущий сезон, о чем свидетельствуют в том числе его не самые лучшие результаты на грунте.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В начале июня Даниэль проиграл россиянину Ивану Гахову на «челленджере» в Хайльбронне, а перед этим не смог пройти первый круг в Риме, Турине, Лионе и на Ролан Гаррос.

Варильяс

Хуан-Пабло начал неделю в статусе 159-й ракетки мира. В прошлом году он в какой-то момент был даже в топ-60.

Перуанец очень слабо начал текущий сезон. Свой первый матч он выиграл только в конце февраля на турнире в Сантьяго.

Дальше, правда, была серия успешных выступлений на «челленджерах»: Варильяс взял титул в Сантьяго и дошел до полуфинала в Асунсьоне и бразильском Сан-Леополду.

С тех пор Варильяс выиграл лишь пять матчей. В Брауншвейге он начал с победы над немцем Себастьяном Фанзеловым — 7:6, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 1.58, победу Варильяса букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: перуанец ведет 3-2 в личных встречах с колумбийцем. Но дело в том, что они сыграют друг с другом впервые с 2019 года. Очевидно, что в данном случае нереально предсказать исход матча, но вряд ли здесь будет скучно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.