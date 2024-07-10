Карбальес-Баэна дожмет Клейна только в третьем сете?

Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против словака Лукаша Клейна во втором круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 10 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Клейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Испанский теннисист на старте турнира одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:1, 2:6, 6:3.

Роберто все-таки не удалось обыграть немца в рамках двух сетов. Во второй партии случился провал — Карбальес-Баэна отдал сразу три гейма на своей подаче.

Но при этом он максимально уверенно забрал первый и третий сеты. В решающем, правда, у Моллекера было три брейк-пойнта, но на этот раз 64-я ракетка мира решил обойтись без дополнительной интриги.

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Также отметим, что после апрельского турнира в Барселоне Карбальес-Баэна пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Клейн

Лукаш в первом раунде выиграл у Йозефа Ковалика, который полтора месяца назад сенсационно остановил Карена Хачанова на Ролан Гаррос.

Клейн дожал соотечественника только в третьем сете — 6:7, 7:6, 6:1.

Лучшим результатом Клейна на грунте в этом году пока остается выход во второй круг «тысячника» в Мадриде. Дальше 26-летнего теннисиста не пустил Томми Пол, но для американца это был не самый простой мачт — словаку удалось взять один сет.

В начале года Клейн прошел один раунд на уровне основной сетки в Брисбене и на Australian Open, а в марте он добрался до второго раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Кроме того, в начале февраля Лукаш уверенно выиграл у серба Миомира Кецмановича в рамках Кубка Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.57, победу Клейна букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: скорее всего, испанец снова выиграет, но в этом матче ему вряд ли будет легче, чем в предыдущем.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.