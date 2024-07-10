Карбальес-Баэна дожмет Клейна только в третьем сете?

Карбальес-Баэна
Испанский теннисист на старте турнира одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:1, 2:6, 6:3.
Роберто все-таки не удалось обыграть немца в рамках двух сетов. Во второй партии случился провал — Карбальес-Баэна отдал сразу три гейма на своей подаче.
Но при этом он максимально уверенно забрал первый и третий сеты. В решающем, правда, у Моллекера было три брейк-пойнта, но на этот раз 64-я ракетка мира решил обойтись без дополнительной интриги.
Также отметим, что после апрельского турнира в Барселоне Карбальес-Баэна пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Клейн
Лукаш в первом раунде выиграл у Йозефа Ковалика, который полтора месяца назад сенсационно остановил Карена Хачанова на Ролан Гаррос.
Клейн дожал соотечественника только в третьем сете — 6:7, 7:6, 6:1.
Лучшим результатом Клейна на грунте в этом году пока остается выход во второй круг «тысячника» в Мадриде. Дальше 26-летнего теннисиста не пустил Томми Пол, но для американца это был не самый простой мачт — словаку удалось взять один сет.
В начале года Клейн прошел один раунд на уровне основной сетки в Брисбене и на Australian Open, а в марте он добрался до второго раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Кроме того, в начале февраля Лукаш уверенно выиграл у серба Миомира Кецмановича в рамках Кубка Дэвиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.57, победу Клейна букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: скорее всего, испанец снова выиграет, но в этом матче ему вряд ли будет легче, чем в предыдущем.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.