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    Медьедович забуксует на старте турнира в Зальцбурге?

    Коларж — Медьедович. Ставка (к. 2.03) и прогноз на «челленджер» в Зальцбурге 9 июля 2024 года

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    Хамад Медьедович
    Серб Хамад Медьедович сыграет против чеха Зденека Коларжа в первом круге грунтового «челленджера» в австрийском Зальцбурге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коларж — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коларж

    Зденек в какой-то момент был близок к дебюту в топ-100, но эту неделю он начал в статусе всего лишь 355-й ракетки мира.

    В этом году чешский теннисист еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    На грунте лучшими результатами Коларжа в текущем сезоне остаются два четвертьфинала — на «челленджерах» в венгерском Секешфехерваре и чешской Остраве.

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    На прошлой неделе Коларж не смог пройти первый круг в Карлсруэ, проиграв аргентинцу Камило Уго Карабельи.

    Медьедович

    Хамад тем временем до сих пор не дебютировал в топ-100. Этому помешала травма, из-за которой он почти не играл в первые три месяца текущего сезона.

    Но с тех пор серб уже успел кое-что показать, в том числе на грунте.

    В конце апреля Медьедович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде.

    А на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист и вовсе добрался до третьего круга. Медьедович выиграл у Алексея Попырина и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего его с трудом остановил Даниил Медведев.

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    Кроме того, Хамад прошел квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, сразу после этого он проиграл итальянцу Франческо Коболли.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коларжа в этом матче можно поставить за 5.25, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: два года назад Хамаду хватило двух сетов для победы над чехом на турнире в Хорватии — 6:2, 7:6.

    Скорее всего, в предстоящем матче у серба тоже не будет больших проблем. Но при этом не факт, что он выиграет с большой разницей в счете.

    Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.

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    Коларж — Медьедович: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Медьедович забуксует на старте турнира в Зальцбурге?
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