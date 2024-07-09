Медьедович забуксует на старте турнира в Зальцбурге?

Серб Хамад Медьедович сыграет против чеха Зденека Коларжа в первом круге грунтового «челленджера» в австрийском Зальцбурге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коларж — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коларж

Зденек в какой-то момент был близок к дебюту в топ-100, но эту неделю он начал в статусе всего лишь 355-й ракетки мира.

В этом году чешский теннисист еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

На грунте лучшими результатами Коларжа в текущем сезоне остаются два четвертьфинала — на «челленджерах» в венгерском Секешфехерваре и чешской Остраве.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На прошлой неделе Коларж не смог пройти первый круг в Карлсруэ, проиграв аргентинцу Камило Уго Карабельи.

Медьедович

Хамад тем временем до сих пор не дебютировал в топ-100. Этому помешала травма, из-за которой он почти не играл в первые три месяца текущего сезона.

Но с тех пор серб уже успел кое-что показать, в том числе на грунте.

В конце апреля Медьедович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде.

А на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист и вовсе добрался до третьего круга. Медьедович выиграл у Алексея Попырина и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего его с трудом остановил Даниил Медведев.

Кроме того, Хамад прошел квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, сразу после этого он проиграл итальянцу Франческо Коболли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коларжа в этом матче можно поставить за 5.25, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: два года назад Хамаду хватило двух сетов для победы над чехом на турнире в Хорватии — 6:2, 7:6.

Скорее всего, в предстоящем матче у серба тоже не будет больших проблем. Но при этом не факт, что он выиграет с большой разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.