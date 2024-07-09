Медьедович забуксует на старте турнира в Зальцбурге?

Коларж
Зденек в какой-то момент был близок к дебюту в топ-100, но эту неделю он начал в статусе всего лишь 355-й ракетки мира.
В этом году чешский теннисист еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.
На грунте лучшими результатами Коларжа в текущем сезоне остаются два четвертьфинала — на «челленджерах» в венгерском Секешфехерваре и чешской Остраве.
На прошлой неделе Коларж не смог пройти первый круг в Карлсруэ, проиграв аргентинцу Камило Уго Карабельи.
Медьедович
Хамад тем временем до сих пор не дебютировал в топ-100. Этому помешала травма, из-за которой он почти не играл в первые три месяца текущего сезона.
Но с тех пор серб уже успел кое-что показать, в том числе на грунте.
В конце апреля Медьедович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Мадриде.
А на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист и вовсе добрался до третьего круга. Медьедович выиграл у Алексея Попырина и Алехандро Давидовича-Фокины, после чего его с трудом остановил Даниил Медведев.
Кроме того, Хамад прошел квалификацию на Ролан Гаррос. Правда, сразу после этого он проиграл итальянцу Франческо Коболли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коларжа в этом матче можно поставить за 5.25, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.13.
Прогноз: два года назад Хамаду хватило двух сетов для победы над чехом на турнире в Хорватии — 6:2, 7:6.
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Скорее всего, в предстоящем матче у серба тоже не будет больших проблем. Но при этом не факт, что он выиграет с большой разницей в счете.
Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.