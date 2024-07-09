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    Карбальес-Баэна начнет в Брауншвейге с разгромной победы?

    Карбальес-Баэна — Моллекер. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 9 июля 2024 года

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    Роберто Карбальес-Баэна
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против немца Рудольфа Моллекера в первом круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Моллекер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Роберто на прошлой неделе проиграл немцу Александру Звереву на старте Уимблдона — 2:6, 4:6, 2:6.

    Перед этим испанский теннисист прошел один раунд на Мальорке. Сначала он обыграл Пабло Каррено-Бусту, а потом уступил Гаэлю Монфису.

    Несмотря на то, что Карбальес-Баэна по-прежнему находится в топ-70, сезон в целом получается для него пока не самым успешный.

    Единственным приятным исключением стал апрельский турнир в Марракеше, на котором Карбальес-Баэна дошел до финала.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Еще два матча Роберто выиграл в Барселоне. На всех остальных грунтовых турнирах он в лучшем случае проходил первый круг.

    Моллекер

    Рудольф в этом году лишь один раз играл на уровне основной сетки ATP.

    Немецкий теннисист получил wild card от организаторов домашнего турнира в Мюнхене.

    Более того, он даже прошел один круг, выиграв у итальянца Франческо Пассаро. Дальше было поражение от британца Джека Дрейпера.

    На «челленджерах» лучшим результатом Моллекера в 2024-м пока остается полуфинал в Лугано. Но это было на харде, а на грунте 23-летний теннисист пока ни разу не проходил дальше 1/4 финала.

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    Также стоит отметить, что Моллекер в трех предыдущих сезонах не смог пройти первый круг в Брауншвейге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.51, победу Моллекера букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: нет никаких сомнений, что испанец приехал сюда не просто так. Он приехал в Брауншвейг за титулом и максимальными призовыми. Рудольф сегодня лично в этом убедится.

    Рекомендуемая ставка: победа Карбальеса-Баэны в двух сетах за 2.27.

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    Карбальес-Баэна — Моллекер: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Карбальес-Баэна начнет в Брауншвейге с разгромной победы?
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