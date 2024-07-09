Карбальес-Баэна начнет в Брауншвейге с разгромной победы?

Карбальес-Баэна
Роберто на прошлой неделе проиграл немцу Александру Звереву на старте Уимблдона — 2:6, 4:6, 2:6.
Перед этим испанский теннисист прошел один раунд на Мальорке. Сначала он обыграл Пабло Каррено-Бусту, а потом уступил Гаэлю Монфису.
Несмотря на то, что Карбальес-Баэна по-прежнему находится в топ-70, сезон в целом получается для него пока не самым успешный.
Единственным приятным исключением стал апрельский турнир в Марракеше, на котором Карбальес-Баэна дошел до финала.
Еще два матча Роберто выиграл в Барселоне. На всех остальных грунтовых турнирах он в лучшем случае проходил первый круг.
Моллекер
Рудольф в этом году лишь один раз играл на уровне основной сетки ATP.
Немецкий теннисист получил wild card от организаторов домашнего турнира в Мюнхене.
Более того, он даже прошел один круг, выиграв у итальянца Франческо Пассаро. Дальше было поражение от британца Джека Дрейпера.
На «челленджерах» лучшим результатом Моллекера в 2024-м пока остается полуфинал в Лугано. Но это было на харде, а на грунте 23-летний теннисист пока ни разу не проходил дальше 1/4 финала.
Также стоит отметить, что Моллекер в трех предыдущих сезонах не смог пройти первый круг в Брауншвейге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.51, победу Моллекера букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: нет никаких сомнений, что испанец приехал сюда не просто так. Он приехал в Брауншвейг за титулом и максимальными призовыми. Рудольф сегодня лично в этом убедится.
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Рекомендуемая ставка: победа Карбальеса-Баэны в двух сетах за 2.27.