Себастьян Офнер
Алехандро Табило
Офнер
Для Себастьяна это на данный момент лучшая неделя в карьере — он наконец-то дошел до финала на уровне ATP.
Австриец наверняка мог предположить, что это случится на его любимом грунте, но в итоге за свой первый титул он будет бороться на траве.
В полуфинале Офнер остановил британца Пола Джабба (6:4, 7:5), который перед этим выиграл у 14-й ракетки мира Бена Шелтона.
В остальных раундах Офнер переиграл испанца Хауме Муньяра, итальянца Лучано Дардери и американца Алекса Микельсена.
Табило
Алехандро тем временем стал первым в этом году теннисистом, которому удалось дойти до финала на уровне ATP на трех разных покрытиях.
Ранее он взял титул на харде в новозеландском Окленде и играл в решающем матче на грунте в Сантьяго.
Благодаря успешному выступлению на Мальорке на следующей неделе Табило дебютирует в топ-20. Его прогресс в текущем сезоне не может не впечатлять.
На этой неделе Табило выиграл у представитель Казахстана Александра Шевченко, чеха Якуба Меньшика и француза Гаэля Монфиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Табило букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: в прошлом году Себастьян выиграл у чилийца в квалификации Australian Open — 6:4, 7:6. Несмотря на то, что с тех пор он добился впечатляющего прогресса, не факт, что Алехандро возьмет реванш. В данном случае есть смысл взять ставку на тотал геймов или сетов.
- 1.99Фриц — Перселл: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Фернандес — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.14Шнайдер — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.