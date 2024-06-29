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    Табило обыграет Офнера и возьмет титул на Мальорке?

    Офнер — Табило. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира на Мальорке 29 июня 2024 года

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    Алехандро Табило
    Австриец Себастьян Офнер сыграет против чилийца Алехандро Табило в финале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 29 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Офнер — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 29 Июня 2024 года

    Себастьян Офнер

  • Австрия
    •  Себастьян Офнер 16:00 Алехандро Табило

    Алехандро Табило

  • Чили
    •

    Офнер

    Для Себастьяна это на данный момент лучшая неделя в карьере — он наконец-то дошел до финала на уровне ATP.

    Австриец наверняка мог предположить, что это случится на его любимом грунте, но в итоге за свой первый титул он будет бороться на траве.

    В полуфинале Офнер остановил британца Пола Джабба (6:4, 7:5), который перед этим выиграл у 14-й ракетки мира Бена Шелтона.

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    В остальных раундах Офнер переиграл испанца Хауме Муньяра, итальянца Лучано Дардери и американца Алекса Микельсена.

    Табило

    Алехандро тем временем стал первым в этом году теннисистом, которому удалось дойти до финала на уровне ATP на трех разных покрытиях.

    Ранее он взял титул на харде в новозеландском Окленде и играл в решающем матче на грунте в Сантьяго.

    Благодаря успешному выступлению на Мальорке на следующей неделе Табило дебютирует в топ-20. Его прогресс в текущем сезоне не может не впечатлять.

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    На этой неделе Табило выиграл у представитель Казахстана Александра Шевченко, чеха Якуба Меньшика и француза Гаэля Монфиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Табило букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: в прошлом году Себастьян выиграл у чилийца в квалификации Australian Open — 6:4, 7:6. Несмотря на то, что с тех пор он добился впечатляющего прогресса, не факт, что Алехандро возьмет реванш. В данном случае есть смысл взять ставку на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Офнер — Табило: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на теннис. Табило обыграет Офнера и возьмет титул на Мальорке?
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