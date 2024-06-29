Австриец Себастьян Офнер сыграет против чилийца Алехандро Табило в финале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 29 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Офнер — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Офнер

Для Себастьяна это на данный момент лучшая неделя в карьере — он наконец-то дошел до финала на уровне ATP.

Австриец наверняка мог предположить, что это случится на его любимом грунте, но в итоге за свой первый титул он будет бороться на траве.

В полуфинале Офнер остановил британца Пола Джабба (6:4, 7:5), который перед этим выиграл у 14-й ракетки мира Бена Шелтона.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Офнер переиграл испанца Хауме Муньяра, итальянца Лучано Дардери и американца Алекса Микельсена.

Табило

Алехандро тем временем стал первым в этом году теннисистом, которому удалось дойти до финала на уровне ATP на трех разных покрытиях.

Ранее он взял титул на харде в новозеландском Окленде и играл в решающем матче на грунте в Сантьяго.

Благодаря успешному выступлению на Мальорке на следующей неделе Табило дебютирует в топ-20. Его прогресс в текущем сезоне не может не впечатлять.

На этой неделе Табило выиграл у представитель Казахстана Александра Шевченко, чеха Якуба Меньшика и француза Гаэля Монфиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Табило букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: в прошлом году Себастьян выиграл у чилийца в квалификации Australian Open — 6:4, 7:6. Несмотря на то, что с тех пор он добился впечатляющего прогресса, не факт, что Алехандро возьмет реванш. В данном случае есть смысл взять ставку на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.