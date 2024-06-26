Итальянец Флавио Коболли сыграет против британца Джайлза Хасси во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хасси — Коболли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хасси

Джайлз не прошел квалификацию в Истборне, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора британский теннисист проиграл китайцу Цзюньчэну Шану (5:7, 6:7).

Но потом началось самое интересное. В первом круге Хасси не оставил шансов Мариано Навоне — 6:4, 6:2.

Если что, Хасси — 359-я ракетка мира, в то время как аргентинец занимает в рейтинге 32-е место. Для Джайлза это был первый в карьере матч на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в первом раунде квалификации 27-летний Хасси выиграл у француза Артура Казо, который в начале года дошел до четвертого круга на Australian Open.

Коболли

Для Коболли текущая неделя тоже в каком-то смысле получается особенной. Он впервые в карьере выиграл матч на траве.

Итальянец одержал победу над Артуром Риндеркнешем — 6:4, 7:5.

В этом матче Коболли очень помогли ошибки французского теннисиста, отдавшего сразу четыре гейма на своей подаче.

Ранее в этом месяце Коболли не прошел ни раунда в Штутгарте и Галле, проиграв Яну-Леннарду Штруффу и Хуберту Хуркачу соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хасси в этом матче можно поставить за 4.10, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: британец сейчас на кураже, тогда как итальянец далеко не главный специалист по игре на траве. Вполне вероятно, что мы увидим еще одну сенсацию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.