Хасси
Джайлз не прошел квалификацию в Истборне, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора британский теннисист проиграл китайцу Цзюньчэну Шану (5:7, 6:7).
Но потом началось самое интересное. В первом круге Хасси не оставил шансов Мариано Навоне — 6:4, 6:2.
Если что, Хасси — 359-я ракетка мира, в то время как аргентинец занимает в рейтинге 32-е место. Для Джайлза это был первый в карьере матч на уровне основной сетки ATP.
Также стоит отметить, что в первом раунде квалификации 27-летний Хасси выиграл у француза Артура Казо, который в начале года дошел до четвертого круга на Australian Open.
Коболли
Для Коболли текущая неделя тоже в каком-то смысле получается особенной. Он впервые в карьере выиграл матч на траве.
Итальянец одержал победу над Артуром Риндеркнешем — 6:4, 7:5.
В этом матче Коболли очень помогли ошибки французского теннисиста, отдавшего сразу четыре гейма на своей подаче.
Ранее в этом месяце Коболли не прошел ни раунда в Штутгарте и Галле, проиграв Яну-Леннарду Штруффу и Хуберту Хуркачу соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хасси в этом матче можно поставить за 4.10, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: британец сейчас на кураже, тогда как итальянец далеко не главный специалист по игре на траве. Вполне вероятно, что мы увидим еще одну сенсацию.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.