Венгр Фабиан Марожан сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Кепфер — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кепфер

Доминик не разочаровал, но и не впечатлил на недавних турнирах.

Немец выполнил задачу-минимум и в Штутгарте, и в Галле, сумев в обоих случаях пройти первый круг.

В Штутгарте Кепфер начал с победы над китайцем Чжичжэнем Чжаном, после чего уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

Прогнозы на теннис

В Галле 30-летний теннисист обыграл на старте турнира канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 3:6), но в следующем матче потерпел поражение от француза Артура Фиса.

Марожан

То же самое можно сказать и про недавние выступления венгерского теннисиста.

Марожан прошел один раунд на турнире в Галле. Сначала он выиграл у Романа Сафиуллина, а потом уступил Яннику Синнеру (4:6, 7:6, 3:6).

На турнире в Штутгарте Фабиан проиграл в первом матче сербу Хамаду Медьедовичу.

Также стоит отметить, что до прошлого сезона Марожан вообще не играл на траве, поэтому вряд ли от него стоит ожидать серьезных результатов на этом специфическом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.00, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: скорее всего, немец и венгр проведут один из самых напряженных матчей первого раунда. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов и понадобится как минимум один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.