ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку Криштиану Роналду — нападающий сборной ПортугалииКороче, Евро. 22-23 июня Гарет СаутгейтНестабильный Беллингем и незаметный Кейн. Пять проблем, которые должен решить Саутгейт
    Все новости спорта

    Кепферу и Марожану понадобится дополнительный сет?

    Кепфер — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Кепфер — Марожан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Марожан
    Венгр Фабиан Марожан сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Кепфер — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кепфер

    Доминик не разочаровал, но и не впечатлил на недавних турнирах.

    Немец выполнил задачу-минимум и в Штутгарте, и в Галле, сумев в обоих случаях пройти первый круг.

    В Штутгарте Кепфер начал с победы над китайцем Чжичжэнем Чжаном, после чего уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    В Галле 30-летний теннисист обыграл на старте турнира канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 3:6), но в следующем матче потерпел поражение от француза Артура Фиса.

    Марожан

    То же самое можно сказать и про недавние выступления венгерского теннисиста.

    Марожан прошел один раунд на турнире в Галле. Сначала он выиграл у Романа Сафиуллина, а потом уступил Яннику Синнеру (4:6, 7:6, 3:6).

    На турнире в Штутгарте Фабиан проиграл в первом матче сербу Хамаду Медьедовичу.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Также стоит отметить, что до прошлого сезона Марожан вообще не играл на траве, поэтому вряд ли от него стоит ожидать серьезных результатов на этом специфическом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.00, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: скорее всего, немец и венгр проведут один из самых напряженных матчей первого раунда. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов и понадобится как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Ястремская — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Александрова — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Путинцева — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рус — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Синнер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пол — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Женис — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Равшан — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Истаравшан — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Актобе — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кепфер — Марожан. Венгр Фабиан Марожан сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кепфер — Марожан с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры