Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет против китаянки Чжу Сян Бай в первом круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 16:30 мск. Бай — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бай

Чжу Сян Бай сыграла на Открытом чемпионате Франции лишь в первом круге, китаянка не смогла преодолеть барьер в лице соотечественницы Сю Ван Ван (5:7, 7:6, 3:6). На игру теннисистков ушло 2 часа и 42 минуты игрового времени.

В последних пяти матчах Бай смогла выиграть лишь один раз, это была победа в Рабате против американки Кайлы Дэй (6:3, 7:6).

Прогнозы на теннис

На последних турнирах в Мадриде, Риме и Париже китайская теннисистка дальше одного круга так и не смогла пройти.

В рейтинге Чжу Сян Бай занимает 93 место.

Кудерметова

Вероника Кудерметова — победительница Итогового турнира WTA в парном разряде 2022, а также финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде, одержав победу на Уимблдоне в 2021.

Российская теннисистка добилась высокого результата на мэйджоре в Париже в 2023-м. В прошлом году Кудерметова добралась до четвертьфинала турнира. В США (2020) и Австралии (2022) спортсменка играла в полуфинале. Ну а лучшего показателя россиянка добилась в 2021, сыграв в финале на Уимблдоне.

На последнем турнире Ролан Гаррос Вероника Кудерметова уступила чешке Марии Боузковой (2:6, 4:6).

На данный момент Кудерметова занимает 34 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Бай букмекеры предлагают за 3.42.

Прогноз: В этой встрече яркий фаворит пары и победитель выделяется. Кудерметов не должна встретить сопротивления со стороны соперницы из Китая.

Рекомендуемая ставка: Победа Кудерметовой с форой (-4.5) с коэффициентом 1.95.