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    Казо хватит двух сетов для победы над Мартерером?

    Мартетер — Казо. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Монпелье 30 января 2024 года

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    Артур Казо
    Француз Артур Казо сыграет против немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 30 января, начало — в 21:00 мск. Мартетер — Казо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Монпелье. Мужчины 30 Января 2024 года
    Максимильян Мартерер
  • Германия
    •  Максимильян Мартерер 21:00 Arthur Cazaux Arthur Cazaux
  • Монпелье. Мужчины
    •

    Мартерер

    Максимилиан до сих пор провел лишь один матч в новом сезоне.

    Немец по итогам прошлого сезона вернулся в топ-100, благодаря чему на Открытом чемпионате Австралии попал сразу в основную сетку.

    Правда, в первом же раунде Мартерер проиграл португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7, 2:6), который в итоге добрался до четвертого круга.

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    Мартерер очень успешно провел концовку прошлого сезона. В октябре он дошел до полуфинала в Антверпене, а потом выиграл «челленджер» в шведском Дандерюде и добрался до финала в немецком Исманинге.

    Казо

    Артур тем временем стал одним из главных открытий мужского турнира на Australian Open.

    Француз дошел в Мельбурне до 1/8 финала, благодаря чему взлетел в рейтинге на 82-е место.

    Главную сенсацию Казо преподнёс во втором раунде, когда обыграл Хольгера Руне (7:6, 6:4, 4:6, 6:3).

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    • Прежде чем проиграть поляку Хуберту Хуркачу, 21-летний теннисист успел разгромить нидерландца Таллона Грикспора.

    Также стоит отметить, что в начале января Казо уверенно выиграл «челленджер» в Новой Каледонии.

    Прогноз и ставка

    На Мартерера в этом матче можно поставить за 3.05, победу Казо букмекеры предлагают за 1.38.

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    С учетом того, что он показал в Мельбурне, Артур на этой неделе вполне способен побороться даже за титул. Этот француз совсем скоро будет в топ-50.

    Ставка — победа Казо в двух сетах за 2.00.

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    Мартетер — Казо: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на теннис. Казо хватит двух сетов для победы над Мартерером?
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