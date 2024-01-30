Француз Артур Казо сыграет против немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 30 января, начало — в 21:00 мск. Мартетер — Казо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мартерер

Максимилиан до сих пор провел лишь один матч в новом сезоне.

Немец по итогам прошлого сезона вернулся в топ-100, благодаря чему на Открытом чемпионате Австралии попал сразу в основную сетку.

Правда, в первом же раунде Мартерер проиграл португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7, 2:6), который в итоге добрался до четвертого круга.

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Мартерер очень успешно провел концовку прошлого сезона. В октябре он дошел до полуфинала в Антверпене, а потом выиграл «челленджер» в шведском Дандерюде и добрался до финала в немецком Исманинге.

Казо

Артур тем временем стал одним из главных открытий мужского турнира на Australian Open.

Француз дошел в Мельбурне до 1/8 финала, благодаря чему взлетел в рейтинге на 82-е место.

Главную сенсацию Казо преподнёс во втором раунде, когда обыграл Хольгера Руне (7:6, 6:4, 4:6, 6:3).

Прежде чем проиграть поляку Хуберту Хуркачу, 21-летний теннисист успел разгромить нидерландца Таллона Грикспора.

Также стоит отметить, что в начале января Казо уверенно выиграл «челленджер» в Новой Каледонии.

Прогноз и ставка

На Мартерера в этом матче можно поставить за 3.05, победу Казо букмекеры предлагают за 1.38.

С учетом того, что он показал в Мельбурне, Артур на этой неделе вполне способен побороться даже за титул. Этот француз совсем скоро будет в топ-50.

Ставка — победа Казо в двух сетах за 2.00.