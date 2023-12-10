Француженки Клара Бюрель и Клое Паке встретятся в финале турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 16:00 мск. Паке — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Паке

Клое по итогам недели поднимется в рейтинге как минимум на 30 позиций. В случае победы она может вернуться в топ-150.

Француженка второй раз в этом году дошла до финала. Первый был в начале сентября, когда она взяла титул в швейцарском Коллонж-Бельриве.

Примечательно, что в Анже Паке во всех предыдущих матчах была андердогом, но в итоге до сих пор не отдала ни сета.

В полуфинале Клое выиграла у испанки Кристины Букши — 7:6, 6:2. Но главным сюрпризом стала ее победа над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:5, 6:3) в 1/4 финала.

Кроме того, в первых раундах Паке остановила опытных Ализе Корне и Кайю Канепи. Но француженка и эстонка приехали в Анже явно не в лучшей форме.

Бюрель

У Клары был не такой простой путь, особенно напряженными получились два предыдущих матча.

В полуфинале француженка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 6:7, 6:3, 6:2. Соперница в решающем сете чересчур плохо играла на собственной подаче.

Самым пока что нервным был матч против Эрики Андреевой в четвертьфинале. Бюрель дожала 19-летнюю россиянку в третьей партии — 7:6, 2:6, 6:3.

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Ранее в этом году Бюрель добралась до финала на турнире WTA 250 в Лозанне, а также дошла до полуфинала в Страсбурге и Монастире (Тунис).

Прогноз и ставка

На Паке в этом матче можно поставить за 2.59, победу Бюрель букмекеры предлгают за 1.42.

Скорее всего, француженки понадобится дополнительная партия. Есть подозрение, что Паке станет серьезным препятствием для Бюрель, которая в этом году дебютировала в топ-60.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.91.