Паке
Клое по итогам недели поднимется в рейтинге как минимум на 30 позиций. В случае победы она может вернуться в топ-150.
Француженка второй раз в этом году дошла до финала. Первый был в начале сентября, когда она взяла титул в швейцарском Коллонж-Бельриве.
Примечательно, что в Анже Паке во всех предыдущих матчах была андердогом, но в итоге до сих пор не отдала ни сета.
В полуфинале Клое выиграла у испанки Кристины Букши — 7:6, 6:2. Но главным сюрпризом стала ее победа над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:5, 6:3) в 1/4 финала.
Кроме того, в первых раундах Паке остановила опытных Ализе Корне и Кайю Канепи. Но француженка и эстонка приехали в Анже явно не в лучшей форме.
Бюрель
У Клары был не такой простой путь, особенно напряженными получились два предыдущих матча.
В полуфинале француженка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 6:7, 6:3, 6:2. Соперница в решающем сете чересчур плохо играла на собственной подаче.
Самым пока что нервным был матч против Эрики Андреевой в четвертьфинале. Бюрель дожала 19-летнюю россиянку в третьей партии — 7:6, 2:6, 6:3.
Ранее в этом году Бюрель добралась до финала на турнире WTA 250 в Лозанне, а также дошла до полуфинала в Страсбурге и Монастире (Тунис).
Прогноз и ставка
На Паке в этом матче можно поставить за 2.59, победу Бюрель букмекеры предлгают за 1.42.
Скорее всего, француженки понадобится дополнительная партия. Есть подозрение, что Паке станет серьезным препятствием для Бюрель, которая в этом году дебютировала в топ-60.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.91.