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    Сможет ли Бюрель остановить Паке?

    Паке — Бюрель. Ставка (к. 1.91) и прогноз на финал турнира в Анже 10 декабря 2023 года

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    Клара Бюрель
    Француженки Клара Бюрель и Клое Паке встретятся в финале турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 16:00 мск. Паке — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Паке

    Клое по итогам недели поднимется в рейтинге как минимум на 30 позиций. В случае победы она может вернуться в топ-150.

    Француженка второй раз в этом году дошла до финала. Первый был в начале сентября, когда она взяла титул в швейцарском Коллонж-Бельриве.

    Примечательно, что в Анже Паке во всех предыдущих матчах была андердогом, но в итоге до сих пор не отдала ни сета.

    В полуфинале Клое выиграла у испанки Кристины Букши — 7:6, 6:2. Но главным сюрпризом стала ее победа над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7:5, 6:3) в 1/4 финала.

    Кроме того, в первых раундах Паке остановила опытных Ализе Корне и Кайю Канепи. Но француженка и эстонка приехали в Анже явно не в лучшей форме.

    Бюрель

    У Клары был не такой простой путь, особенно напряженными получились два предыдущих матча.

    В полуфинале француженка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 6:7, 6:3, 6:2. Соперница в решающем сете чересчур плохо играла на собственной подаче.

    Самым пока что нервным был матч против Эрики Андреевой в четвертьфинале. Бюрель дожала 19-летнюю россиянку в третьей партии — 7:6, 2:6, 6:3.

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    Ранее в этом году Бюрель добралась до финала на турнире WTA 250 в Лозанне, а также дошла до полуфинала в Страсбурге и Монастире (Тунис).

    Прогноз и ставка

    На Паке в этом матче можно поставить за 2.59, победу Бюрель букмекеры предлгают за 1.42.

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    Скорее всего, француженки понадобится дополнительная партия. Есть подозрение, что Паке станет серьезным препятствием для Бюрель, которая в этом году дебютировала в топ-60.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.91.

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    Паке — Бюрель: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бюрель остановить Паке?
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