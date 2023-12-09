Карле
Мария спокойно прошла предыдущие раунды, при этом до сих пор не проиграв ни сета.
Более того, в двух предыдущих матчах аргентинка отдала соперницам лишь пять геймов.
Во втором раунде Карле неожиданно легко выиграла у словенки Полоны Херцог — 6:0, 6:1.
В четвертьфинале 140-я ракетка мира у своей соотечественницы Хулии Риеры со счетом 6:4, 6:0.
Карле выиграла семь из восьми последних матчей. На прошлой неделе она дошла до финала в Буэнос-Айресе.
Сарасуа
У Ренаты тоже не было проблем в предыдущих матчах на этой неделе. Как и Карле, она тоже пока не отдала ни одного сета.
В первом круге мексиканка выиграла у американки Хейли Джавары — 6:0, 7:5.
После этого Сарасуа разгромила румынку Габриэлу Ли — 6:0, 6:0. Матч продолжался меньше часа.
В четвертьфинале 128-я ракетка мира остановила еще одну представительницу Румынии — Мирьям Булгару (6:2, 6:2).
Сарасуа дошла до полуфинала на четвертом турнире подряд. При этом в трех предыдущих случаях она не смогла выйти в финал.
Прогноз и ставка
На Карле в этом матче можно поставить за 1.65, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.17.
В прошлом году Мария легко обыграла Ренату в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 6:3, 6:0.
Скорее всего, аргентинка снова остановит мексиканку, но до столь явного разгрома на этот раз вряд ли дойдет.
Ставка — победа Карле + тотал геймов больше 18,5 за 2.46.