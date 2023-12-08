Итальянка Элизабетта Коччаретто сыграет против француженки Клое Паке в четвертьфинале турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:00 мск. Коччаретто — Паке: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Коччаретто

Элизабетта во втором раунде одержала волевую победу над Селин Наэф — 2:6, 6:3, 6:1.

Швейцарка здорово играла в первой партии, но в дальнейшем итальянка действовала заметно лучше 18-летней соперницы.

В первом матче Коччаретто выиграла у еще одной представительницы Швейцарии Сюзан Бандекки — 6:1, 3:6, 6:1.

Коччаретто после победы над июльском турнире в Лозанне провела лишь пять матчей. Большую часть второй половины сезона она пропустила из-за травмы.

Паке

Клое уверенно прошла два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.

В четверг француженка обыграла свою знаменитую соотечественницу Ализе Корне — 6:3, 7:6.

Этот матч подтвердил, что бывшая 11-я ракетка мира находится не в лучшей форме.

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Ключевым моментом стал десятый гейм второй партии, когда Паке отыграла у соперницы подачу на сет.

В первом круге 186-я ракетка мира одержала победу над бывшей 15-й ракеткой мира Кайей Канепи — 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

На Коччаретто в этом матче можно поставить за 1.33, победу Паке букмекеры предлагают за 3.18.

Судя по всему, француженка способна удивить итальянку, которая пытается набрать форму после травмы.

Ставка — Паке возьмет хотя бы один сет за 1.82.