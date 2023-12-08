Коччаретто
Элизабетта во втором раунде одержала волевую победу над Селин Наэф — 2:6, 6:3, 6:1.
Швейцарка здорово играла в первой партии, но в дальнейшем итальянка действовала заметно лучше 18-летней соперницы.
В первом матче Коччаретто выиграла у еще одной представительницы Швейцарии Сюзан Бандекки — 6:1, 3:6, 6:1.
Коччаретто после победы над июльском турнире в Лозанне провела лишь пять матчей. Большую часть второй половины сезона она пропустила из-за травмы.
Паке
Клое уверенно прошла два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.
В четверг француженка обыграла свою знаменитую соотечественницу Ализе Корне — 6:3, 7:6.
Этот матч подтвердил, что бывшая 11-я ракетка мира находится не в лучшей форме.
Ключевым моментом стал десятый гейм второй партии, когда Паке отыграла у соперницы подачу на сет.
В первом круге 186-я ракетка мира одержала победу над бывшей 15-й ракеткой мира Кайей Канепи — 6:4, 6:2.
Прогноз и ставка
На Коччаретто в этом матче можно поставить за 1.33, победу Паке букмекеры предлагают за 3.18.
Судя по всему, француженка способна удивить итальянку, которая пытается набрать форму после травмы.
Ставка — Паке возьмет хотя бы один сет за 1.82.