Имер
Элиас сыграет на пятом грунтовом турнире подряд. На четырех предыдущих он ни разу не прошел дальше второго круга.
На прошлой неделе швед не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Валенсии, сразу же проиграв испанцу Педро Мартинесу.
Лучшим осенним результатом Имера стал выход в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Стокгольме.
В шведской столице Элиас сенсационно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута. Но такие классные матчи у него бывают крайне редко, в этом году можно вспомнить разве что победу над французом Адрианом Маннарино в Акапулько.
Трунжеллити
Марко в последнее время тоже нечем похвастаться. Более того, ранее в этом месяце ему даже пришлось заглянуть на «фьючерс».
На «челленджере» в Валении аргентинец, как и Имер, не прошел первый круг, уступив испанцу Альберту Рамосу.
Главным успехом Трунжеллити в этом году стал выход в финал грунтового «челленджера» в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.
В середине апреля 232-я ракетка мира прошел квалификацию на турнире в Барселоне. Правда, сразу после этого его остановил чилиец Николас Харри.
Прогноз и ставка
На Имера в этом матче можно поставить за 1.77, победу Трунжеллити букмекеры предлагают за 1.97.
Скорее всего, швед и аргентинец проведут как минимум два затяжных, нервных сета. А в плане исхода здесь действительно ничего непонятно.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.88.