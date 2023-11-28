Швед Элиас Имер сыграет против аргентинца Марко Трунжеллити в первом круге «челленджера» в Мая (Португалия). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:30 мск. Имер — Трунжеллити: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Имер

Элиас сыграет на пятом грунтовом турнире подряд. На четырех предыдущих он ни разу не прошел дальше второго круга.

На прошлой неделе швед не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Валенсии, сразу же проиграв испанцу Педро Мартинесу.

Лучшим осенним результатом Имера стал выход в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Стокгольме.

В шведской столице Элиас сенсационно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута. Но такие классные матчи у него бывают крайне редко, в этом году можно вспомнить разве что победу над французом Адрианом Маннарино в Акапулько.

Трунжеллити

Марко в последнее время тоже нечем похвастаться. Более того, ранее в этом месяце ему даже пришлось заглянуть на «фьючерс».

На «челленджере» в Валении аргентинец, как и Имер, не прошел первый круг, уступив испанцу Альберту Рамосу.

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Главным успехом Трунжеллити в этом году стал выход в финал грунтового «челленджера» в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.

В середине апреля 232-я ракетка мира прошел квалификацию на турнире в Барселоне. Правда, сразу после этого его остановил чилиец Николас Харри.

Прогноз и ставка

На Имера в этом матче можно поставить за 1.77, победу Трунжеллити букмекеры предлагают за 1.97.

Скорее всего, швед и аргентинец проведут как минимум два затяжных, нервных сета. А в плане исхода здесь действительно ничего непонятно.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.88.