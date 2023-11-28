ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
    Все новости спорта

    Сможет ли Имер обыграть Трунжеллити?

    Имер — Трунжеллити. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Мая 28 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Имер — Трунжеллити
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элиас Имер
    Швед Элиас Имер сыграет против аргентинца Марко Трунжеллити в первом круге «челленджера» в Мая (Португалия). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:30 мск. Имер — Трунжеллити: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Имер

    Элиас сыграет на пятом грунтовом турнире подряд. На четырех предыдущих он ни разу не прошел дальше второго круга.

    На прошлой неделе швед не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Валенсии, сразу же проиграв испанцу Педро Мартинесу.

    Лучшим осенним результатом Имера стал выход в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Стокгольме.

    В шведской столице Элиас сенсационно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута. Но такие классные матчи у него бывают крайне редко, в этом году можно вспомнить разве что победу над французом Адрианом Маннарино в Акапулько.

    Трунжеллити

    Марко в последнее время тоже нечем похвастаться. Более того, ранее в этом месяце ему даже пришлось заглянуть на «фьючерс».

    На «челленджере» в Валении аргентинец, как и Имер, не прошел первый круг, уступив испанцу Альберту Рамосу.

    Все прогнозы на теннис

    Главным успехом Трунжеллити в этом году стал выход в финал грунтового «челленджера» в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.

    В середине апреля 232-я ракетка мира прошел квалификацию на турнире в Барселоне. Правда, сразу после этого его остановил чилиец Николас Харри.

    Прогноз и ставка

    На Имера в этом матче можно поставить за 1.77, победу Трунжеллити букмекеры предлагают за 1.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, швед и аргентинец проведут как минимум два затяжных, нервных сета. А в плане исхода здесь действительно ничего непонятно.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фис — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван Аш — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Микельсен — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Имер — Трунжеллити: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Имер обыграть Трунжеллити?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры