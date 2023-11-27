Румынка Патриция-Мария Циг сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:30 мск. Циг — Парризас-Диас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Циг

Патриция-Мария пропустила почти всю первую половину сезона, из-за чего свалилась за пределы пятой сотни рейтинга.

В этом году румынка выиграла больше одного матча только на трех турнирах ITF. При этом уровень соперниц там был, прямо скажем, так себе.

Главным успехом Циг в этом сезоне стал выход во второй круг Открытого чемпионата США.

В основную сетку она попала по защищенному рейтингу. После победы над Ребеккой Марино бывшая 56-я ракетка мира уступила Джессике Пегуле.

В октябре Циг дошла до четвертьфинала в Реймсе и выиграла один матч на домшнем турнире в Клуж-Напоке.

Парризас-Диас

Для Нурии сезон тоже получился неудачным, ей так и не удалось вернуться в топ-100.

На минувшей неделе испанка слабо выступила на домашнем турнире в ITF, выиграв там лишь один матч.

Правда, перед этим она дошла до четвертьфинала на трех турнирах подряд, в том числе в Монастире (Тунис).

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Свой лучший результат в 2023-м Парризас-Диас показала на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне она сенсационно выиграла у Беатрис Хаддад Майя и Анастасии Потаповой, после чего уступила Донне Векич.

Прогноз и ставка

На Циг в это матче можно поставить за 3.25, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают 1.33.

И все-таки здесь не так уж все очевидно. Румынка вполне способна навязать сопернице борьбу.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.94.