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    Парризас-Диас дожмет Циг только в третьем сете?

    Циг — Парризас-Диас. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Андорре 27 ноября 2023 года

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    Нурия Парризас-Диас
    Румынка Патриция-Мария Циг сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 18:30 мск. Циг — Парризас-Диас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Циг

    Патриция-Мария пропустила почти всю первую половину сезона, из-за чего свалилась за пределы пятой сотни рейтинга.

    В этом году румынка выиграла больше одного матча только на трех турнирах ITF. При этом уровень соперниц там был, прямо скажем, так себе.

    Главным успехом Циг в этом сезоне стал выход во второй круг Открытого чемпионата США.

    В основную сетку она попала по защищенному рейтингу. После победы над Ребеккой Марино бывшая 56-я ракетка мира уступила Джессике Пегуле.

    В октябре Циг дошла до четвертьфинала в Реймсе и выиграла один матч на домшнем турнире в Клуж-Напоке.

    Парризас-Диас

    Для Нурии сезон тоже получился неудачным, ей так и не удалось вернуться в топ-100.

    На минувшей неделе испанка слабо выступила на домашнем турнире в ITF, выиграв там лишь один матч.

    Правда, перед этим она дошла до четвертьфинала на трех турнирах подряд, в том числе в Монастире (Тунис).

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    Свой лучший результат в 2023-м Парризас-Диас показала на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне она сенсационно выиграла у Беатрис Хаддад Майя и Анастасии Потаповой, после чего уступила Донне Векич.

    Прогноз и ставка

    На Циг в это матче можно поставить за 3.25, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают 1.33.

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    И все-таки здесь не так уж все очевидно. Румынка вполне способна навязать сопернице борьбу.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Циг — Парризас-Диас: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на теннис. Парризас-Диас дожмет Циг только в третьем сете?
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