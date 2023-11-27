Россиянка Алина Чараева сыграет против француженки Осеан Доден в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:30 мск. Доден — Чараева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Доден

Осеан мощно провела осенний отрезок сезона, благодаря чему вернулась в топ-100.

В ноябре француженка выиграла сразу два турнира ITF — в Нанте и Петанже (Люксембург).

Примечательно, что на этом отрезке, то есть в десяти матчах, она отдала лишь два сета.

Месяцем ранее Доден добралась до полуфинала у Шрусбери и до четвертьфинала в Пуатье.

И еще один важный факт в контексте турнира в Андорре: в этом году 27-летняя Доден выиграла 34 из 40 матчей на крытых кортах.

Чараева

Алина пока находится всего лишь в четвертой сотне рейтинга. В Андорру она приехала в статусе 392-й ракетки мира.

В этом году 21-летняя россиянка выступала исключительно на небольших турнирах, а ее лучшим результатом стала победа в Монастире.

На турнире в Тунисе Чараева в решающем матче выиграла у своей соотечественницы Марии Бондаренко.

Все прогнозы на теннис

В отличие от Доден, Алина в этом сезоне еще ни разу не играла на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Доден в этом матче можно поставить за 1.35, победу Чараевой букмекеры предлагают за 3.16.

Скорее всего, у француженки не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Не исключено, что она обыграет россиянку с крупным счетом.

Ставка — победа Доден в двух сетах за 1.92.