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    Сможет ли Чараева удивить Доден?

    Доден — Чараева. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Андорре 27 ноября 2023 года

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    Осеан Доден
    Россиянка Алина Чараева сыграет против француженки Осеан Доден в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:30 мск. Доден — Чараева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Доден

    Осеан мощно провела осенний отрезок сезона, благодаря чему вернулась в топ-100.

    В ноябре француженка выиграла сразу два турнира ITF — в Нанте и Петанже (Люксембург).

    Примечательно, что на этом отрезке, то есть в десяти матчах, она отдала лишь два сета.

    Месяцем ранее Доден добралась до полуфинала у Шрусбери и до четвертьфинала в Пуатье.

    И еще один важный факт в контексте турнира в Андорре: в этом году 27-летняя Доден выиграла 34 из 40 матчей на крытых кортах.

    Чараева

    Алина пока находится всего лишь в четвертой сотне рейтинга. В Андорру она приехала в статусе 392-й ракетки мира.

    В этом году 21-летняя россиянка выступала исключительно на небольших турнирах, а ее лучшим результатом стала победа в Монастире.

    На турнире в Тунисе Чараева в решающем матче выиграла у своей соотечественницы Марии Бондаренко.

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    В отличие от Доден, Алина в этом сезоне еще ни разу не играла на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Доден в этом матче можно поставить за 1.35, победу Чараевой букмекеры предлагают за 3.16.

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    Скорее всего, у француженки не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Не исключено, что она обыграет россиянку с крупным счетом.

    Ставка — победа Доден в двух сетах за 1.92.

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    Доден — Чараева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чараева удивить Доден?
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