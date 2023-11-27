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    Наэф продлит неудачную серию Букши?

    Букша — Наэф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Андорре 27 ноября 2023 года

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    Селин Наэф
    Испанка Кристина Букша сыграет против швейцарки Селин Наэф в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:30 мск. Букша — Наэф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Букша

    Кристина в прошлом году дошла в Андорре до полуфинала, поэтому теперь ей предстоит защищать 45 очков.

    Испанка проведет первый матч после октябрьского турнира в Монастире (Тунис), на котором не смогла пройти первый круг.

    В Гонконге Букша тоже не выиграла ни одного матча, но перед у нее все-таки были определенные успехи.

    В сентябре 83-я ракетка мира одержала по одной победе на турнирах в Гвадалахаре и Токио, а в августе дошла до полуфинала в Чикаго.

    Главным же достижением Кристины в 2023-м стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Наэф

    Селин в этом году уже не успеет ворваться в топ-100, это произойдет, скорее всего, уже в начале следующего сезона.

    В середине сентября 18-летняя теннисистка выиграла турнир ITF во французском Ле Нёбуре.

    Летом швейцарка прошла сложнейшую квалификацию на Уимблдоне. В решающем раунде отбора она обыграла опытную украинку Даяну Ястремскую.

    Кроме того, перед этим Наэф дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

    Все прогнозы на теннис

    В контексте предстоящей встречи важно отметить, что в 2023-м Селин выиграла 17 матчей на крытых кортах из 21.

    Прогноз и ставка

    На Букшу в этом матче можно поставить за 2.02, победу Наэф букмекеры предлагают за 1.78.

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    Это тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.

    В данном случае это тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.

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    Букша — Наэф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на теннис. Наэф продлит неудачную серию Букши?
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