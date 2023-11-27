Испанка Кристина Букша сыграет против швейцарки Селин Наэф в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:30 мск. Букша — Наэф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Букша

Кристина в прошлом году дошла в Андорре до полуфинала, поэтому теперь ей предстоит защищать 45 очков.

Испанка проведет первый матч после октябрьского турнира в Монастире (Тунис), на котором не смогла пройти первый круг.

В Гонконге Букша тоже не выиграла ни одного матча, но перед у нее все-таки были определенные успехи.

В сентябре 83-я ракетка мира одержала по одной победе на турнирах в Гвадалахаре и Токио, а в августе дошла до полуфинала в Чикаго.

Главным же достижением Кристины в 2023-м стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Наэф

Селин в этом году уже не успеет ворваться в топ-100, это произойдет, скорее всего, уже в начале следующего сезона.

В середине сентября 18-летняя теннисистка выиграла турнир ITF во французском Ле Нёбуре.

Летом швейцарка прошла сложнейшую квалификацию на Уимблдоне. В решающем раунде отбора она обыграла опытную украинку Даяну Ястремскую.

Кроме того, перед этим Наэф дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

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В контексте предстоящей встречи важно отметить, что в 2023-м Селин выиграла 17 матчей на крытых кортах из 21.

Прогноз и ставка

На Букшу в этом матче можно поставить за 2.02, победу Наэф букмекеры предлагают за 1.78.

Это тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.

В данном случае это тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.