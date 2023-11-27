Букша
Кристина в прошлом году дошла в Андорре до полуфинала, поэтому теперь ей предстоит защищать 45 очков.
Испанка проведет первый матч после октябрьского турнира в Монастире (Тунис), на котором не смогла пройти первый круг.
В Гонконге Букша тоже не выиграла ни одного матча, но перед у нее все-таки были определенные успехи.
В сентябре 83-я ракетка мира одержала по одной победе на турнирах в Гвадалахаре и Токио, а в августе дошла до полуфинала в Чикаго.
Главным же достижением Кристины в 2023-м стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Наэф
Селин в этом году уже не успеет ворваться в топ-100, это произойдет, скорее всего, уже в начале следующего сезона.
В середине сентября 18-летняя теннисистка выиграла турнир ITF во французском Ле Нёбуре.
Летом швейцарка прошла сложнейшую квалификацию на Уимблдоне. В решающем раунде отбора она обыграла опытную украинку Даяну Ястремскую.
Кроме того, перед этим Наэф дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.
В контексте предстоящей встречи важно отметить, что в 2023-м Селин выиграла 17 матчей на крытых кортах из 21.
Прогноз и ставка
На Букшу в этом матче можно поставить за 2.02, победу Наэф букмекеры предлагают за 1.78.
Это тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов.
В данном случае это тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Скорее всего, девушкам понадобится дополнительная партия.