Чешка Сара Бейлек сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в четвертьфинале турнира во Флорианополисе (Бразилия). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. Бейлек — Сарасуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бейлек

Сара на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Но есть еще несколько фактов, на которые нельзя не обратить внимание.

Победная серия 17-летней теннисистки составляет уже 12 матчей.

Ранее в этом месяце она выиграла турнир ITF в Италии и стала чемпионкой в чилийском городе Колина.

В этом году Бейлек выиграла на грунте 36 из 48 матчей.

Во Флорианополисе Сара начала с победы над бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани (6:1, 7:6), после чего остановила француженку Леолию Жанжан (6:2, 7:6).

Сарасуа

Рената тем временем удивила на старте турнира, когда обыграла Панну Удварди.

При этом для победы над венгерской теннисисткой ей хватило двух сетов — 7:5, 6:2.

Во втором раунде 26-летняя мексиканка выиграла у гречанки Деспины Папамихайл — 6:4, 6:2.

Все прогнозы на теннис

В начале ноября Сарасуа дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Чарльстоне. Здесь после трех классных матчей она уступила в двух сетах Удварди.

У Ренаты тоже неплохая статистика на грунте: в этом году она выиграла на этом покрытии 28 матчей из 41.

Прогноз и ставка

На Бейлек в этом матче можно поставить за 1.45, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.65.

В прошлом году Сара с трудом выиграла у мексиканки на домашнем турнире ITF — 7:6, 6:7, 7:5.

Но на этот раз талантливой чешке, возможно, хватит и двух сетов. Ее прогресс впечатляет.

Ставка — победа Бейлек в двух сетах за 2.09.