Бейлек
Сара на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Но есть еще несколько фактов, на которые нельзя не обратить внимание.
Победная серия 17-летней теннисистки составляет уже 12 матчей.
Ранее в этом месяце она выиграла турнир ITF в Италии и стала чемпионкой в чилийском городе Колина.
В этом году Бейлек выиграла на грунте 36 из 48 матчей.
Во Флорианополисе Сара начала с победы над бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани (6:1, 7:6), после чего остановила француженку Леолию Жанжан (6:2, 7:6).
Сарасуа
Рената тем временем удивила на старте турнира, когда обыграла Панну Удварди.
При этом для победы над венгерской теннисисткой ей хватило двух сетов — 7:5, 6:2.
Во втором раунде 26-летняя мексиканка выиграла у гречанки Деспины Папамихайл — 6:4, 6:2.
В начале ноября Сарасуа дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Чарльстоне. Здесь после трех классных матчей она уступила в двух сетах Удварди.
У Ренаты тоже неплохая статистика на грунте: в этом году она выиграла на этом покрытии 28 матчей из 41.
Прогноз и ставка
На Бейлек в этом матче можно поставить за 1.45, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.65.
В прошлом году Сара с трудом выиграла у мексиканки на домашнем турнире ITF — 7:6, 6:7, 7:5.
Но на этот раз талантливой чешке, возможно, хватит и двух сетов. Ее прогресс впечатляет.
Ставка — победа Бейлек в двух сетах за 2.09.