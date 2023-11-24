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    Сможет ли Бейлек продлить победную серию?

    Бейлек — Сарасуа. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир во Флорианополисе 24 ноября 2023 года

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    Сара Бейлек
    Чешка Сара Бейлек сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в четвертьфинале турнира во Флорианополисе (Бразилия). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. Бейлек — Сарасуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бейлек

    Сара на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Но есть еще несколько фактов, на которые нельзя не обратить внимание.

    Победная серия 17-летней теннисистки составляет уже 12 матчей.

    Ранее в этом месяце она выиграла турнир ITF в Италии и стала чемпионкой в чилийском городе Колина.

    В этом году Бейлек выиграла на грунте 36 из 48 матчей.

    Во Флорианополисе Сара начала с победы над бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани (6:1, 7:6), после чего остановила француженку Леолию Жанжан (6:2, 7:6).

    Сарасуа

    Рената тем временем удивила на старте турнира, когда обыграла Панну Удварди.

    При этом для победы над венгерской теннисисткой ей хватило двух сетов — 7:5, 6:2.

    Во втором раунде 26-летняя мексиканка выиграла у гречанки Деспины Папамихайл — 6:4, 6:2.

    Все прогнозы на теннис

    В начале ноября Сарасуа дошла до полуфинала на грунтовом турнире в Чарльстоне. Здесь после трех классных матчей она уступила в двух сетах Удварди.

    У Ренаты тоже неплохая статистика на грунте: в этом году она выиграла на этом покрытии 28 матчей из 41.

    Прогноз и ставка

    На Бейлек в этом матче можно поставить за 1.45, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.65.

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    В прошлом году Сара с трудом выиграла у мексиканки на домашнем турнире ITF — 7:6, 6:7, 7:5.

    Но на этот раз талантливой чешке, возможно, хватит и двух сетов. Ее прогресс впечатляет.

    Ставка — победа Бейлек в двух сетах за 2.09.

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    Бейлек — Сарасуа: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бейлек продлить победную серию?
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