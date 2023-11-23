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    Сможет ли Евсеев удивить Мартинеса?

    Евсеев — Мартинес. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Валенсии 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Евсеев — Мартинес
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    Педро Мартинес
    Представитель Казахстана Денис Евсеев сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 13:00 мск. Евсеев — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Евсеев

    Денис с учетом квалификации выиграл в Валенсии уже три матча.

    В решающем раунде отбора представитель Казахстана уверенно выиграл у итальянца Сальваторе Табернера (6:2, 6:4).

    В первом круге Евсеев обыграл еще одного бывшего игрока топ-100 — Карлоса Табернера. И здесь ему тоже хватило двух сетов — 7:5, 7:6.

    Но также стоит отметить, что в этом году 226-я ракетка мира ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча на уровне основной сетки.

    Мартинес

    Педро в начале недели одержал победу над шведом Элиасом Имером — 6:1, 3:6, 6:1.

    Соперник ужасно играл на собственной подаче, позволив испанцу взять на приеме девять геймов.

    Победная серия Мартинеса теперь составляет шесть матчей. В конце октября он выиграл «челленджер» во французском Бресте.

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    На грунте лучшим результатом бывшей 40-й ракетки мира пока что остается выход в финал на «челленджере» в Комо. Еще на трех турнирах он дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Евсеева в этом матче можно поставить за 2.91, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.37.

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    Скорее всего, на этот раз испанскому теннисисту хватит и двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Мартинеса в двух сетах за 1.95.

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    Евсеев — Мартинес: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Евсеев удивить Мартинеса?
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