Представитель Казахстана Денис Евсеев сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 13:00 мск. Евсеев — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Евсеев

Денис с учетом квалификации выиграл в Валенсии уже три матча.

В решающем раунде отбора представитель Казахстана уверенно выиграл у итальянца Сальваторе Табернера (6:2, 6:4).

В первом круге Евсеев обыграл еще одного бывшего игрока топ-100 — Карлоса Табернера. И здесь ему тоже хватило двух сетов — 7:5, 7:6.

Но также стоит отметить, что в этом году 226-я ракетка мира ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча на уровне основной сетки.

Мартинес

Педро в начале недели одержал победу над шведом Элиасом Имером — 6:1, 3:6, 6:1.

Соперник ужасно играл на собственной подаче, позволив испанцу взять на приеме девять геймов.

Победная серия Мартинеса теперь составляет шесть матчей. В конце октября он выиграл «челленджер» во французском Бресте.

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На грунте лучшим результатом бывшей 40-й ракетки мира пока что остается выход в финал на «челленджере» в Комо. Еще на трех турнирах он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Евсеева в этом матче можно поставить за 2.91, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.37.

Скорее всего, на этот раз испанскому теннисисту хватит и двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Мартинеса в двух сетах за 1.95.