Ринкон
Даниэль на старте турнира обыграл своего соотечественника Карлоса Лопеса — 7:5, 6:4.
Ринкон в этом матче солидно провел геймы на собственной подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь гейм.
Испанец прервал серию из трех поражений. Перед этим он не прошел квалификацию в Малаге и Бресте и уступил французу Констану Лестьенну на «челленджере» в Ольбии.
Ринкон дебютировал в топ-200 благодаря успешным выступлениям на летних турнирах. В Сан-Бенедетто, Тампере и Сан-Марино он дошел до полуфинала.
Кроме того, 20-летний Ринкон остановился в шаге от финала на «челленджере» на Мальорке.
Ландалус
Мартину всего лишь 17 лет, пока что он находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но у этого парня, похоже, большое будущее.
В первом круге Ландалус одержал уверенную победу над Пабло Андухаром — 6:3, 6:2.
Примечательно, что для 37-летнего испанца, который когда-то входил в топ-40, этот матч стал последним в карьере.
В октябре Ландалус выиграл два матча на «челленджере» в Аликанте. Во втором круге он обыграл француза Артура Казо, который уже в начале следующего сезона может дебютировать в первой сотне рейтинга.
Прогноз и ставка
На Ринкона в этом матче можно поставить за 1.54, победу Ландалуса букмекеры предлагают за 2.36.
Ранее в этом году Даниэль обыграл Мартина на харде, причем вообще без проблем — 6:2, 6:0.
Но в предстоящем матче, скорее всего, будет борьба. Ландалус добился существенного прогресса за предыдущие шесть месяцев.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.82.