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    Ландалус возьмет реванш у Ринкона?

    Ринкон — Ландалус. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Валенсии 23 ноября 2023 года

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    Мартин Ландалус
    Испанцы Даниэль Ринкон и Мартин Ландалус встретятся во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:30 мск. Ринкон — Ландалус: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ринкон

    Даниэль на старте турнира обыграл своего соотечественника Карлоса Лопеса — 7:5, 6:4.

    Ринкон в этом матче солидно провел геймы на собственной подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь гейм.

    Испанец прервал серию из трех поражений. Перед этим он не прошел квалификацию в Малаге и Бресте и уступил французу Констану Лестьенну на «челленджере» в Ольбии.

    Ринкон дебютировал в топ-200 благодаря успешным выступлениям на летних турнирах. В Сан-Бенедетто, Тампере и Сан-Марино он дошел до полуфинала.

    Кроме того, 20-летний Ринкон остановился в шаге от финала на «челленджере» на Мальорке.

    Ландалус

    Мартину всего лишь 17 лет, пока что он находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но у этого парня, похоже, большое будущее.

    В первом круге Ландалус одержал уверенную победу над Пабло Андухаром — 6:3, 6:2.

    Примечательно, что для 37-летнего испанца, который когда-то входил в топ-40, этот матч стал последним в карьере.

    Все прогнозы на теннис

    В октябре Ландалус выиграл два матча на «челленджере» в Аликанте. Во втором круге он обыграл француза Артура Казо, который уже в начале следующего сезона может дебютировать в первой сотне рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Ринкона в этом матче можно поставить за 1.54, победу Ландалуса букмекеры предлагают за 2.36.

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    Ранее в этом году Даниэль обыграл Мартина на харде, причем вообще без проблем — 6:2, 6:0.

    Но в предстоящем матче, скорее всего, будет борьба. Ландалус добился существенного прогресса за предыдущие шесть месяцев.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.82.

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    Ринкон — Ландалус: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на теннис. Ландалус возьмет реванш у Ринкона?
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