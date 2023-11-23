Испанцы Даниэль Ринкон и Мартин Ландалус встретятся во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:30 мск. Ринкон — Ландалус: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ринкон

Даниэль на старте турнира обыграл своего соотечественника Карлоса Лопеса — 7:5, 6:4.

Ринкон в этом матче солидно провел геймы на собственной подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь гейм.

Испанец прервал серию из трех поражений. Перед этим он не прошел квалификацию в Малаге и Бресте и уступил французу Констану Лестьенну на «челленджере» в Ольбии.

Ринкон дебютировал в топ-200 благодаря успешным выступлениям на летних турнирах. В Сан-Бенедетто, Тампере и Сан-Марино он дошел до полуфинала.

Кроме того, 20-летний Ринкон остановился в шаге от финала на «челленджере» на Мальорке.

Ландалус

Мартину всего лишь 17 лет, пока что он находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но у этого парня, похоже, большое будущее.

В первом круге Ландалус одержал уверенную победу над Пабло Андухаром — 6:3, 6:2.

Примечательно, что для 37-летнего испанца, который когда-то входил в топ-40, этот матч стал последним в карьере.

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В октябре Ландалус выиграл два матча на «челленджере» в Аликанте. Во втором круге он обыграл француза Артура Казо, который уже в начале следующего сезона может дебютировать в первой сотне рейтинга.

Прогноз и ставка

На Ринкона в этом матче можно поставить за 1.54, победу Ландалуса букмекеры предлагают за 2.36.

Ранее в этом году Даниэль обыграл Мартина на харде, причем вообще без проблем — 6:2, 6:0.

Но в предстоящем матче, скорее всего, будет борьба. Ландалус добился существенного прогресса за предыдущие шесть месяцев.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.82.