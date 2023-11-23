ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям Дерек Брансон3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10
  • 21:47
    • ЦСКА чуть не упустил победу в матче с «Северсталью»
    Все новости спорта

    Эрбер обыграет Андреева с разгромным счетом?

    Эрбер — Андреев. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Валенсии 23 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Эрбер — Андреев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Юг Эрбер
    Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против болгарина Адриана Андреева во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:00 мск. Эрбер — Андреев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эрбер

    Пьер-Юг по-прежнему находится за пределами топ-200, поэтому даже на таком турнире ему пришлось участвовать в квалификации.

    В основной сетке француз начал с волевой победы над своим соотечественником Корентеном Мутэ — 3:6, 6:4, 6:1.

    Эрбер сразу же остановил одного из главных фаворитов турнира и подтвердил, что находится в лучшей форме за последние несколько лет.

    В первой половине ноября Эрбер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо и до полуфинала на турнире ATP в Меце.

    Андреев

    Адриан тоже пробился в основную сетку через квалификацию, в которой уверенно выиграл у испанца Алекса Марти и немца Хенри Сквире.

    В первом круге болгарский теннисист одержал волевую победу над украинцем Алексеем Крутых — 2:6, 6:2, 7:6.

    Все прогнозы на теннис

    В решающем сете Андреев проигрывал на тай-брейке 0:5, но каким-то образом совершил камбэк, взяв семь очков подряд.

    Перед этим у 262-й ракетки мира была серия турниров, на которых он не смог пройти первый раунд. При этом еще в двух случаях он проиграл в квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Эрбера в этом матче можно поставить за 1.78, победу Андреева букмекеры предлагают за 1.95.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Коэффициент на болгарского теннисиста все-таки занижен. Скорее всего, француз обыграет Адриана в двух сетах.

    Ставка — победа Эрбера с форой по геймам (-0,5) за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Эстудиантес Рио-Куарто — Депортиво Майпу
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шарлотт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Орландо — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Индиана — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оклахома — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эрбер — Андреев: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на теннис. Эрбер обыграет Андреева с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры