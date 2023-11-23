Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против болгарина Адриана Андреева во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:00 мск. Эрбер — Андреев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эрбер

Пьер-Юг по-прежнему находится за пределами топ-200, поэтому даже на таком турнире ему пришлось участвовать в квалификации.

В основной сетке француз начал с волевой победы над своим соотечественником Корентеном Мутэ — 3:6, 6:4, 6:1.

Эрбер сразу же остановил одного из главных фаворитов турнира и подтвердил, что находится в лучшей форме за последние несколько лет.

В первой половине ноября Эрбер дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бергамо и до полуфинала на турнире ATP в Меце.

Андреев

Адриан тоже пробился в основную сетку через квалификацию, в которой уверенно выиграл у испанца Алекса Марти и немца Хенри Сквире.

В первом круге болгарский теннисист одержал волевую победу над украинцем Алексеем Крутых — 2:6, 6:2, 7:6.

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В решающем сете Андреев проигрывал на тай-брейке 0:5, но каким-то образом совершил камбэк, взяв семь очков подряд.

Перед этим у 262-й ракетки мира была серия турниров, на которых он не смог пройти первый раунд. При этом еще в двух случаях он проиграл в квалификации.

Прогноз и ставка

На Эрбера в этом матче можно поставить за 1.78, победу Андреева букмекеры предлагают за 1.95.

Коэффициент на болгарского теннисиста все-таки занижен. Скорее всего, француз обыграет Адриана в двух сетах.

Ставка — победа Эрбера с форой по геймам (-0,5) за 1.87.