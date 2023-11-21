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    Имер снова обыграет Мартинеса?

    Имер — Мартинес. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Валенсии 21 ноября 2023 года

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    Элиас Имер
    Испанец Педро Мартинес сыграет против шведа Элиаса Имера в первом круге «челленджера» в Валенсии (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Имер — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Имер

    Все усилия Элиаса в этом году были направлены на то, чтобы наконец-то дебютировать в топ-100.

    В прошлом месяце швед дошел до четвертьфинала на домашнем турнире ATP в Стокгольме, на котором ему предоставили wild card. В первом раунде 159-я ракетка мира обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

    После этого Имер сыграл на трех грунтовых «челленджерах». Во всех случаях он выиграл по одному матчу.

    Также стоит отметить, что за последние пару месяцев Имер не смог пройти первый раунд только на двух турнирах.

    Мартинес

    У Педро тем временем аналогичная цель — возвращение в сотню лучших.

    В конце октября 114-я ракетка мира стал победителем «челленджера» в Бресте. В решающем матче испанец переиграл на двух тай-брейках француза Бенжамена Бонзи.

    В прошлом месяце Мартинес также успел выступить в Аликанте, Малаге и Ольбии, но там он выиграл только по одному матчу.

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    В контексте предстоящей встречи с Имером стоит отметить, что в этом году Мартинес провел на грунте 58 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Имера в этом матче можно поставить за 2.07, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.70.

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    Швед выиграл три из четырех предыдущих матчей против испанца. В этом году Элиас остановил Педро на «челленджере» в Севилье — 7:5, 6:3.

    Но сейчас все равно есть сомнения в том, что Имер снова обыграет Мартинеса.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Имер — Мартинес: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на теннис. Имер снова обыграет Мартинеса?
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