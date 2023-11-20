Француженка Диан Парри сыграет против чешки Сары Бейлек в финале турнира в Колине (Чили). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 01:00 мск. Парри — Бейлек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парри

Диан дошла до финала на втором турнире подряд. В начале месяца она уступила австрийке Синье Краус в решающем матче в греческом Ираклионе.

Благодаря успешному выступлению в Колине на следующей неделе француженка поднимется в рейтинге как минимум на 91-е место.

В полуфинале Парри одержала победу над американкой Элизабет Мандлик — 7:6, 6:1.

Также стоит отметить ее победы над опытными Фионой Ферро и Полоной Херцог. В матче со словенкой 21-летняя теннисистка забрала третий сет со счетом 6:1.

Диан может выиграть второй титул на грунте в этом сезоне. В мае она стала победительницей турнира в Париже.

Бейлек

Сара тем временем по итогам турнира в Колине поднимется как минимум на 152-е место. Это ее наивысшая позиция в карьере.

Если что, чешской теннисистке всего лишь 17 лет. Но вполне вероятно, что уже в следующем году она как минимум приблизится к топ-100.

Бейлек впервые заявила о себе еще в прошлом году, когда прошла квалификацию на Открытом чемпионате США.

В октябре Сара выиграла турнир ITF в Италии, а в сентябре дошла д финала в Праге.

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На этой неделе Бейлек выиграла у Анны Бондар, Екатерины Горгодзе, Панны Удварди и полуфиналистки Ролан Гаррос-2021 Нади Подороски.

Прогноз и ставка

На Парри в этом матче можно поставить за 1.84, победу Бейлек букмекеры предлагают за 1.92.

Сара дважды обыгрывала Парри на турнирах ITF в сезоне-2021. И в обоих случаях — на грунте. Также стоит отметить, что тогда чешке было всего лишь 15 лет.

Но сейчас все-таки нет уверенности в том, что Бейлек продлит серию побед над француженкой.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.