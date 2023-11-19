Парри
Диан благодаря выходу в полуфинал на следующей неделе вернется в топ-100.
В четвертьфинале француженка одержала победу над словенкой Полоной Херцог (6:7, 6:3, 6:1).
Во втором круге она выиграла у своей соотечественницы Фионы Ферро — 6:4, 6:1.
Самым же сложным для нее пока что был матч против аргентинки Марии Карле — 1:6, 6:3, 7:5.
Парри седьмой раз в сезоне выиграла не менее трех матчей на грунте.
Мандлик
Элизабет на этой неделе до сих пор отдала лишь один сет. Во втором раунде ей понадобилась дополнительная партия в игре с Лаурой Пигосси — 3:6, 6:4, 6:0.
В четвертьфинале Мандлик одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 7:6, 6:3.
В это году 22-летняя теннисистка один раз играла в финале. В начале мая она уступила румынке Соране Кырсте на тай-брейке третьего сета в решающем матче на грунтовом турнире в испанском Реусе.
Кроме того, американка выиграла два матча на грунте на недавнем турнире в Чарльстоне.
Прогноз и ставка
На Парри в этом матче можно поставить за 1.72, победу Мандлик букмекеры предлагают за 2.06.
В сентябре Элизабет выиграла у француженки на турнире в Осаке — 7:5, 6:2. Но на грунте американке будет сложно остановить 21-летнюю соперницу. На этом покрытии Диан играет значительно лучше.
Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.