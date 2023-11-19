Француженка Диан Парри сыграет против американки Элизабет Мандлик в полуфинале турнира в Колине (Чили). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 00:00 мск. Парри — Мандлик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парри

Диан благодаря выходу в полуфинал на следующей неделе вернется в топ-100.

В четвертьфинале француженка одержала победу над словенкой Полоной Херцог (6:7, 6:3, 6:1).

Во втором круге она выиграла у своей соотечественницы Фионы Ферро — 6:4, 6:1.

Самым же сложным для нее пока что был матч против аргентинки Марии Карле — 1:6, 6:3, 7:5.

Парри седьмой раз в сезоне выиграла не менее трех матчей на грунте.

Мандлик

Элизабет на этой неделе до сих пор отдала лишь один сет. Во втором раунде ей понадобилась дополнительная партия в игре с Лаурой Пигосси — 3:6, 6:4, 6:0.

В четвертьфинале Мандлик одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 7:6, 6:3.

Все прогнозы на теннис

В это году 22-летняя теннисистка один раз играла в финале. В начале мая она уступила румынке Соране Кырсте на тай-брейке третьего сета в решающем матче на грунтовом турнире в испанском Реусе.

Кроме того, американка выиграла два матча на грунте на недавнем турнире в Чарльстоне.

Прогноз и ставка

На Парри в этом матче можно поставить за 1.72, победу Мандлик букмекеры предлагают за 2.06.

В сентябре Элизабет выиграла у француженки на турнире в Осаке — 7:5, 6:2. Но на грунте американке будет сложно остановить 21-летнюю соперницу. На этом покрытии Диан играет значительно лучше.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.