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    Сможет ли Парри взять реванш у Мандлик?

    Парри — Мандлик. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Колине 19 ноября 2023 года

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    Диан Парри
    Француженка Диан Парри сыграет против американки Элизабет Мандлик в полуфинале турнира в Колине (Чили). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 00:00 мск. Парри — Мандлик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парри

    Диан благодаря выходу в полуфинал на следующей неделе вернется в топ-100.

    В четвертьфинале француженка одержала победу над словенкой Полоной Херцог (6:7, 6:3, 6:1).

    Во втором круге она выиграла у своей соотечественницы Фионы Ферро — 6:4, 6:1.

    Самым же сложным для нее пока что был матч против аргентинки Марии Карле — 1:6, 6:3, 7:5.

    Парри седьмой раз в сезоне выиграла не менее трех матчей на грунте.

    Мандлик

    Элизабет на этой неделе до сих пор отдала лишь один сет. Во втором раунде ей понадобилась дополнительная партия в игре с Лаурой Пигосси — 3:6, 6:4, 6:0.

    В четвертьфинале Мандлик одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 7:6, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    В это году 22-летняя теннисистка один раз играла в финале. В начале мая она уступила румынке Соране Кырсте на тай-брейке третьего сета в решающем матче на грунтовом турнире в испанском Реусе.

    Кроме того, американка выиграла два матча на грунте на недавнем турнире в Чарльстоне.

    Прогноз и ставка

    На Парри в этом матче можно поставить за 1.72, победу Мандлик букмекеры предлагают за 2.06.

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    В сентябре Элизабет выиграла у француженки на турнире в Осаке — 7:5, 6:2. Но на грунте американке будет сложно остановить 21-летнюю соперницу. На этом покрытии Диан играет значительно лучше.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.

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    Парри — Мандлик: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Парри взять реванш у Мандлик?
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