Американцы Алекс Микельсен и Патрик Кипсон встретятся в финале «челленджера» в Шампейне (США). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 21:00 мск. Кипсон — Микельсен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипсон

Патрик второй раз в сезоне дошел до финала на «челленджере», благодаря чему поднялся в рейтинге на 216-е место — пока что это его наивысшая позиция в карьере.

Летом американец стал победителем грунтового турнира в колумбийском Медельине. Примечательно, что здесь он выдал серию из пяти матчей, в которых не отдал ни сета.

Чуть позже Кипсон дважды дошел до полуфинала на домашних турнирах в Кэри — сначала в августе, а потом в сентябре.

В начале ноября 24-летний теннисист остановился в шаге от финала в Шарлотсвилле. Во втором круге он обыграл опытного соотечественника Дениса Кудлу.

На этой неделе Кипсону понадобилось больше двух сетов только в матче 1/4 финала против Александра Ковачевича.

В полуфинале Патрик на удивление уверенно разобрался с талантливым американцем Итаном Куинном — 6:4, 6:2.

Микельсен

Алекс тем временем благодаря выходу в финал поднимется в рейтинге на 92-е место.

На молодежный Итоговый турнир, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), Алекс поедет в статусе игрока топ-100.

Микельсен легко прошел первые два раунда в Шампейне, отдав в общей сложности лишь девять геймов. Дальше было не так легко.

В четвертьфинале 19-летний дожал Мартина Дамма только в третьем сете — 6:1, 1:6, 6:4.

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Полуфинальная встреча с французом Титуаном Дроге тоже получилась нервной — 2:6, 6:4, 6:3.

Ранее в этом году Микельсен выиграл «челленджеры» в Чикаго и Ноксвилле, а также дошел до финала на травяном турнире ATP в Ньюпорте.

Прогноз и ставка

На Кипсона в этом матче можно поставить за 2.65, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.45.

В конце апреля Патрик выиграл у Алека на грунтовом «челленджере» в Саванне (США) — 4:6, 6:3, 7:6. На харде Кипсон вряд ли остановит талантливого соотечественника.

Ставка — победа Микельсена с форой по геймам (-3,5) за 2.04.