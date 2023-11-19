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    Микельсен выиграет третий титул в сезоне?

    Кипсон — Микельсен. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира в Шампейне 19 ноября 2023 года

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    Алекс Микельсен
    Американцы Алекс Микельсен и Патрик Кипсон встретятся в финале «челленджера» в Шампейне (США). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 21:00 мск. Кипсон — Микельсен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кипсон

    Патрик второй раз в сезоне дошел до финала на «челленджере», благодаря чему поднялся в рейтинге на 216-е место — пока что это его наивысшая позиция в карьере.

    Летом американец стал победителем грунтового турнира в колумбийском Медельине. Примечательно, что здесь он выдал серию из пяти матчей, в которых не отдал ни сета.

    Чуть позже Кипсон дважды дошел до полуфинала на домашних турнирах в Кэри — сначала в августе, а потом в сентябре.

    В начале ноября 24-летний теннисист остановился в шаге от финала в Шарлотсвилле. Во втором круге он обыграл опытного соотечественника Дениса Кудлу.

    На этой неделе Кипсону понадобилось больше двух сетов только в матче 1/4 финала против Александра Ковачевича.

    В полуфинале Патрик на удивление уверенно разобрался с талантливым американцем Итаном Куинном — 6:4, 6:2.

    Микельсен

    Алекс тем временем благодаря выходу в финал поднимется в рейтинге на 92-е место.

    На молодежный Итоговый турнир, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), Алекс поедет в статусе игрока топ-100.

    Микельсен легко прошел первые два раунда в Шампейне, отдав в общей сложности лишь девять геймов. Дальше было не так легко.

    В четвертьфинале 19-летний дожал Мартина Дамма только в третьем сете — 6:1, 1:6, 6:4.

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    Полуфинальная встреча с французом Титуаном Дроге тоже получилась нервной — 2:6, 6:4, 6:3.

    Ранее в этом году Микельсен выиграл «челленджеры» в Чикаго и Ноксвилле, а также дошел до финала на травяном турнире ATP в Ньюпорте.

    Прогноз и ставка

    На Кипсона в этом матче можно поставить за 2.65, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.45.

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    В конце апреля Патрик выиграл у Алека на грунтовом «челленджере» в Саванне (США) — 4:6, 6:3, 7:6. На харде Кипсон вряд ли остановит талантливого соотечественника.

    Ставка — победа Микельсена с форой по геймам (-3,5) за 2.04.

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    Кипсон — Микельсен: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на теннис. Микельсен выиграет третий титул в сезоне?
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