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    Микельсен выйдет в финал на втором турнире подряд?

    Дроге — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Шампейне 18 ноября 2023 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против француза Титуана Дроге в полуфинале «челленджера» в Шампейне (США). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 22:30 мск. Дроге — Микельсен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дроге

    Титуан на этой неделе до сих пор не проиграл ни сета. Более того, он пока ни разу не отдавал больше семи геймов за матч.

    Француз начал турнир с победы над норвежцем Виктором Дурасовичем (6:2, 6:3).

    Во втором круге Дроге выиграл у американца Брэндона Холта (6:4, 6:3), а в четвертьфинале у Митчелла Крюгера (6:4, 6:1).

    Впервые в этом сезоне Дроге заявил о себе в конце августа, когда сенсационно обыграл итальянца Лоренцо Музетти в первом круге Открытого чемпионата США.

    Скорее всего, в следующем году 22-летний теннисист будет бороться за место в топ-100. В текущем рейтинге он занимает 155-е место.

    Микельсен

    Алекс тем временем уже дебютировал в топ-100. В первую очередь, благодаря сенсационному выходу в финал на июльском турнире ATP в Ньюпорте. Там ему удалось обыграть Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.

    Кроме того, 19-летний американец, год назад не входивший в топ-1000, дошел до третьего круга в Уинстон-Сейлеме и взял титул на «челленджере» в Чикаго.

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    На прошлой неделе Микельсен стал победителем «челленджера» в Ноксвилле, обыграв в финале опытного соотечественника Дениса Кудлу.

    В Шампейне Алекс легко прошел первые два раунда, после чего дожал в третьем сете Мартина Дамма.

    Прогноз и ставка

    На Дроге в этом матче можно поставить за 2.47, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.51.

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    Скорее всего, игра получится затяжной и максимально напряженной. Американца все-таки нельзя назвать здесь явным фаворитом.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Дроге — Микельсен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на теннис. Микельсен выйдет в финал на втором турнире подряд?
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