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    Медьедович обыграет Меньшика с разгромным счетом?

    Меньшик — Медьедович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дандерюде 16 ноября 2023 года

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    Хамад Медьедович
    Серб Хамад Медьедович сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройде 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Меньшик — Медьедович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Меньшик

    Якуб стал одним из открытий US Open-2023, на который приехал незадолго до своего 18-летия.

    Для начала талантливый чех прошел тяжелейшую квалификацию, обыграв Фабио Фоньини, Леандро Риди и Зденека Коларжа.

    Но самое интересное началось в основной сетке. Меньшик прошел два раунда, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу.

    В середине сентября Якуб уверенно обыграл серба Душана Лайовича (6:3, 6:2) в рамках Кубка Дэвиса.

    Правда, с тех пор Меньшик выиграл лишь два матча. В одном из них на этой неделе он был сильнее 17-летнего шведа Макса Далина (6:2, 7:6).

    Медьедович

    Хамад тем временем уже был близок к дебюту в топ-100. В «живом» рейтинге он занимает 108-е место.

    В первом круге серб одержал победу над итальянцем Стефано Травальей — 6:4, 6:3.

    В начале октября 20-летний теннисист дошел до полуфинала на турнире в Астане. Там он обыграл трех серьезных соперников — Ласло Дьере, Александра Шевченко и Иржи Легечку. Дальше было эпичное поражение от американца Себастьяна Корды (7:6, 6:7, 6:7).

    После этого у Медьедовича случился небольшой спад, что, впрочем, было ожидаемо. Хамад не выиграл ни одного матча в Антверпене, Базеле и Софии.

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    И еще немного важной информации. В этом году Медьедович выиграл три «челленджера», вышел в основную сетку на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также добрался до полуфинала на турнире ATP в Гштаде.

    Прогноз и ставка

    На Меньшика в этом матче можно поставить за 2.31, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.56.

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    Шансы действительно приблизительно равны, но мы все-таки склоняемся к тому, что в следующий раунд выйдет теннисист из Сербии. Судя по результатам этого сезона, в следующем году Хамад закрепится в первой сотне рейтинга.

    Ставка — победа Медьедовича с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Меньшик — Медьедович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на теннис. Медьедович обыграет Меньшика с разгромным счетом?
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