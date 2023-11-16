Серб Хамад Медьедович сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройде 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Меньшик — Медьедович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Меньшик

Якуб стал одним из открытий US Open-2023, на который приехал незадолго до своего 18-летия.

Для начала талантливый чех прошел тяжелейшую квалификацию, обыграв Фабио Фоньини, Леандро Риди и Зденека Коларжа.

Но самое интересное началось в основной сетке. Меньшик прошел два раунда, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу.

В середине сентября Якуб уверенно обыграл серба Душана Лайовича (6:3, 6:2) в рамках Кубка Дэвиса.

Правда, с тех пор Меньшик выиграл лишь два матча. В одном из них на этой неделе он был сильнее 17-летнего шведа Макса Далина (6:2, 7:6).

Медьедович

Хамад тем временем уже был близок к дебюту в топ-100. В «живом» рейтинге он занимает 108-е место.

В первом круге серб одержал победу над итальянцем Стефано Травальей — 6:4, 6:3.

В начале октября 20-летний теннисист дошел до полуфинала на турнире в Астане. Там он обыграл трех серьезных соперников — Ласло Дьере, Александра Шевченко и Иржи Легечку. Дальше было эпичное поражение от американца Себастьяна Корды (7:6, 6:7, 6:7).

После этого у Медьедовича случился небольшой спад, что, впрочем, было ожидаемо. Хамад не выиграл ни одного матча в Антверпене, Базеле и Софии.

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И еще немного важной информации. В этом году Медьедович выиграл три «челленджера», вышел в основную сетку на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также добрался до полуфинала на турнире ATP в Гштаде.

Прогноз и ставка

На Меньшика в этом матче можно поставить за 2.31, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.56.

Шансы действительно приблизительно равны, но мы все-таки склоняемся к тому, что в следующий раунд выйдет теннисист из Сербии. Судя по результатам этого сезона, в следующем году Хамад закрепится в первой сотне рейтинга.

Ставка — победа Медьедовича с форой по геймам (-2,5) за 1.92.