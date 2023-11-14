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    Сможет ли Качмазов пройти первый круг в Дандрюде?

    Риди — Качмазов. Ставка (к. 2.61) и прогноз на турнир в Дандерюде 14 ноября 2023 года

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    Алибек Качмазов
    Россиянин Алибек Качмазов сыграет против швейцарца Леандро Риди в первом круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 14 ноября, начало — в 13:00 мск. Риди — Качмазов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риди

    Леандро в середине августа дошел до финала на «челленджере» в канадском Виннипеге, но успешного продолжения эта история не получила.

    С тех швейцарец выиграл лишь один матч и опустился в рейтинге на 160-е место.

    Серия поражений началась еще в квалификации Открытого чемпионата США и на данный момент составляет шесть матчей.

    На прошлой неделе Риди не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Хельсинки, сразу же проиграв боснийцу Дамиру Джумхуру.

    Качмазов

    Алибек находится в рейтинге на 257-й строчке. Пока что это его наивысшая позиция в карьере.

    В отличие от Риди, россиянину пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    И здесь стоит обратить внимание на то, что в первом раунде отбора Качмазов уверенно выиграл у бывшей 16-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили.

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    Но главным осенним успехом 21-летнего теннисиста стал выход во второй круге турнира ATP в Астане. Сначала Алибек прошел квалификацию, а потом обыграл француза Корентена Мутэ. Кроме того, в отборе он остановил венгра Фабиана Марожана, который в этом году обыгрывал Карлоса Алькараса и добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

    Прогноз и ставка

    На Риди в этом матче можно поставить за 1.45, победу Качмазова букмекеры предлагают за 2.61.

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    Недавние результаты этих теннисистов указывают на то, что Алибек способен неприятно удивить своего швейцарского соперника.

    Ставка — победа Качмазова за 2.61.

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    Риди — Качмазов: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Качмазов пройти первый круг в Дандрюде?
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