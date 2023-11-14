Риди
Леандро в середине августа дошел до финала на «челленджере» в канадском Виннипеге, но успешного продолжения эта история не получила.
С тех швейцарец выиграл лишь один матч и опустился в рейтинге на 160-е место.
Серия поражений началась еще в квалификации Открытого чемпионата США и на данный момент составляет шесть матчей.
На прошлой неделе Риди не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Хельсинки, сразу же проиграв боснийцу Дамиру Джумхуру.
Качмазов
Алибек находится в рейтинге на 257-й строчке. Пока что это его наивысшая позиция в карьере.
В отличие от Риди, россиянину пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
И здесь стоит обратить внимание на то, что в первом раунде отбора Качмазов уверенно выиграл у бывшей 16-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили.
Но главным осенним успехом 21-летнего теннисиста стал выход во второй круге турнира ATP в Астане. Сначала Алибек прошел квалификацию, а потом обыграл француза Корентена Мутэ. Кроме того, в отборе он остановил венгра Фабиана Марожана, который в этом году обыгрывал Карлоса Алькараса и добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.
Прогноз и ставка
На Риди в этом матче можно поставить за 1.45, победу Качмазова букмекеры предлагают за 2.61.
Недавние результаты этих теннисистов указывают на то, что Алибек способен неприятно удивить своего швейцарского соперника.
Ставка — победа Качмазова за 2.61.