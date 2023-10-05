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    Попырин снова дожмет Арнальди в третьем сете?

    Попырин — Арнальди. Ставка (к. 2.31) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2023 года

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    Алексей Попырин
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в рамках первого круга «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 06:00 мск. Попырин — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Попырин

    Алексей неудачно выступил на двух предыдущих турнирах, не сумев пройти первый круг на Открытом чемпионате США и в Астане.

    В первом случае он проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру, а во втором — американцу Себастьяну Корде.

    Попырин, по всей видимости, еще не пришел в себя после летних успехов, благодаря которым ему удалось вернуться в топ-50.

    В конце июля представитель Австралии стал победителем турнира в хорватском Умаге, выиграв в финале у Стэна Вавринки, а в середине августа дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Кроме того, у Попырина были неплохие результаты в начале сезона и весной. В этом году он выступает значительно лучше, чем в прошлом.

    Арнальди

    Маттео на прошлой неделе прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Пекине.

    Итальянец обыграл довольно непростых соперников — Даниэля Галана, Александара Вукича и Джеффри Джона Вольфа. Дальше было поражение от чилийца Николаса Харри — во втором сете он не реализовал три матчбола.

    В Чжухае Арнальди не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв россиянину Аслану Карацеву. А в этом матче он не смог подать на матч при счете 5:4 во второй партии.

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    Лучшим результатом 22-летнего теннисиста в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    На Попырина в этом матче можно поставить за 2.26, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.64.

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    Летом Алексей выирал у Маттео в полуфинале турнира в Умаге. Итальянец в том матче дрогнул только в третьем сете.

    И с учетом того, как оба теннисиста провели недавние матчи, логично предположить, что им снова не хватит двух партий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Попырин — Арнальди: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на теннис. Попырин снова дожмет Арнальди в третьем сете?
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