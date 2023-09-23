Американки София Кенин и Кэролайн Доулхайд встретятся в полуфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 01:00 мск. Доулхайд — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доулхайд

Кэролайн на следующей неделе взлетит в рейтинге как минимум на 51 позицию. Благодаря успешному выступлению в Гвадалахаре она наконец-то дебютирует в топ-60.

Эту неделю можно смело назвать лучшей в карьере американской теннисистки, которая ранее ни разу не выигрывала четыре матча подряд на таком уровне. А на этом турнире, как известно, победитель получит сразу 1000 очков.

В четвертьфинале Доулхайд одержала волевую победу над Мартиной Тревизан — 3:6, 7:6, 6:3. Во второй партии Кэролайн отыграла четыре матчбола — три при счете 5:6 и еще один на тай-брейке. Третий сет был значительно проще.

Все прогнозы на теннис

Перед этим Доулхайд выиграла у Пэйтон Стернс, Саши Викери и Екатерины Александровой (6:1, 6:2).

Кенин

София тем временем дошла до полуфинала на втором турнире подряд, блгодаря чему на следующей неделе поднимется в рейтинге на 31-е место.

В четвертьфинале чемпионка Australian Open-2020 выиграла у Лейлы Фернандес — 6:4, 6:7, 6:1.

В отличие от соперницы, Кенин хорошо провела решающий сет. А канадская теннисистка чересчур часто ошибалась на второй подаче.

Кенин выиграла восемь из девяти последних матчей.

Прогноз и ставка

На Доулхайд в этом матче можно поставить за 3.22, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.35.

Два из трех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Кэролайн. Но было это еще в 2017 году. Разумеется, с тех пор многое изменилось.

Несмотря на то, что Доулхайд здорово проводит неделю, мы все-таки рискнем предположить, что София остановит соотечественницу.

Ставка — победа Кенин в двух сетах за 1.92.