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    Кенин в первом матче в Гвадалахаре?

    Кенин — Чжао. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 19 сентября 2023 года

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    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против канадской теннисистки Кэрол Чжао в первом круге турнира в Гвадалахаре. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 00:30 мск. Кенин — Чжао: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кенин

    София на прошлой неделе впервые с 2020 года дошла до финала, благодаря чему вернулась в топ-60 — теперь она 53-я.

    Американка остановилась в шаге от титула на турнире в Сан-Диего. В решающем матче она проиграла чешке Барборе Крейчиковой (4:6,6:2, 4:6).

    Перед этим Кенин выиграла у Вероники Кудерметовой, Кэти Волынец, Анастасии Потаповой и Эммы Наварро. Примечательно, что для победы над россиянками ей хватило двух сетов.

    Это был пока что лучший турнир для чемпионки Australian Open-2020 после травмы, из-за которой она долгое время не могла набрать оптимальную форму.

    Чжао

    Кэром тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв Эллен Перес и Равину Кингсли.

    Канадская теннисистка четвертый раз в сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA.

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    На турнирах в Боготе и Хертогенбосе Чжао дошла до второго раунда, а на Уимблдоне уступила в первом круге Тамаре Корпач.

    Кэрол занимает 242-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Прогноз и ставка

    На Кенин в этом матче можно поставить за 1.10, победу Чжао букмекеры предлагают за 6.85.

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    До сенсации, может, и не дойдет, но вряд ли Софии будет легко после очень напряженной недели. У канадской теннисистки есть шанс как минимум избежать разгрома.

    Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 2.01.

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    Кенин — Чжао: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на теннис. Кенин в первом матче в Гвадалахаре?
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