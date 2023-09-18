Украинка Марта Костюк сыграет против канадской теннисистки Стэйси Фанг в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:30 мск. Костюк — Фанг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Марта на прошлой неделе прошла один раунд на турнире в Сан-Диего. И в ее случае это не самый плохой результат.

Украинка одержала победу над Магдой Линетт (6:2, 7:5), после чего уступила бразильянке Беатрис Аддад Майя (5:7, 7:6, 2:6).

На Открытом чемпионате США Костюк уже в первом круге пришлось играть с Еленой Рыбакиной. Без шансов — 2:6, 1:6.

Крупные турниры в Монреале и Цинциннати Марта тоже провалила, в обоих случаях не сумев пройти первый круг.

Но летом у нее было и несколько неплохих результатов. Например, выход в третий круг Уимблдона и в четвертьфинал в Вашингтоне.

Фанг

Стэйси повезло — она оказалась среди тех, кому организаторы предоставили wild card.

И для 226-й ракетки мира (выше 225 места пока не поднималась) это будет первый матч в карьере на уровне основной сетки WTA.

Все прогнозы на теннис

В прошлом месяце Фанг не прошла квалификацию в Стэнфорде, проиграв в первом матче отбора японке Маи Хонтаме.

В этом году 26-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, благодаря чему и закрепилась в топ-300.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фанг букмекеры предлагают за 6.95.

Скорее всего, украинская теннисистка, учитывая отсутствие опыта у соперницы, выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Костюк с форой по геймам (-6,5) за 2.12.