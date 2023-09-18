Костюк
Марта на прошлой неделе прошла один раунд на турнире в Сан-Диего. И в ее случае это не самый плохой результат.
Украинка одержала победу над Магдой Линетт (6:2, 7:5), после чего уступила бразильянке Беатрис Аддад Майя (5:7, 7:6, 2:6).
На Открытом чемпионате США Костюк уже в первом круге пришлось играть с Еленой Рыбакиной. Без шансов — 2:6, 1:6.
Крупные турниры в Монреале и Цинциннати Марта тоже провалила, в обоих случаях не сумев пройти первый круг.
Но летом у нее было и несколько неплохих результатов. Например, выход в третий круг Уимблдона и в четвертьфинал в Вашингтоне.
Фанг
Стэйси повезло — она оказалась среди тех, кому организаторы предоставили wild card.
И для 226-й ракетки мира (выше 225 места пока не поднималась) это будет первый матч в карьере на уровне основной сетки WTA.
В прошлом месяце Фанг не прошла квалификацию в Стэнфорде, проиграв в первом матче отбора японке Маи Хонтаме.
В этом году 26-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, благодаря чему и закрепилась в топ-300.
Прогноз и ставка
На Костюк в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фанг букмекеры предлагают за 6.95.
Скорее всего, украинская теннисистка, учитывая отсутствие опыта у соперницы, выиграет с разгромным счетом.
Ставка — победа Костюк с форой по геймам (-6,5) за 2.12.