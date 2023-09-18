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    Сможет ли Костюк пройти первый круг в Гвадалахаре?

    Костюк — Фанг. Ставка (к. 2.12) и прогнозна турнир в Гвадалахаре 18 сентября 2023 года

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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против канадской теннисистки Стэйси Фанг в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:30 мск. Костюк — Фанг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 18 Сентября 2023 года
    Марта Костюк
  • Украина
    •  Марта Костюк 21:30 Stacey Fung Stacey Fung
  • Гвадалахара. Женщины
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    Костюк

    Марта на прошлой неделе прошла один раунд на турнире в Сан-Диего. И в ее случае это не самый плохой результат.

    Украинка одержала победу над Магдой Линетт (6:2, 7:5), после чего уступила бразильянке Беатрис Аддад Майя (5:7, 7:6, 2:6).

    На Открытом чемпионате США Костюк уже в первом круге пришлось играть с Еленой Рыбакиной. Без шансов — 2:6, 1:6.

    Крупные турниры в Монреале и Цинциннати Марта тоже провалила, в обоих случаях не сумев пройти первый круг.

    Но летом у нее было и несколько неплохих результатов. Например, выход в третий круг Уимблдона и в четвертьфинал в Вашингтоне.

    Фанг

    Стэйси повезло — она оказалась среди тех, кому организаторы предоставили wild card.

    И для 226-й ракетки мира (выше 225 места пока не поднималась) это будет первый матч в карьере на уровне основной сетки WTA.

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    В прошлом месяце Фанг не прошла квалификацию в Стэнфорде, проиграв в первом матче отбора японке Маи Хонтаме.

    В этом году 26-летняя теннисистка выиграла три турнира ITF, благодаря чему и закрепилась в топ-300.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фанг букмекеры предлагают за 6.95.

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    Скорее всего, украинская теннисистка, учитывая отсутствие опыта у соперницы, выиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Костюк с форой по геймам (-6,5) за 2.12.

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    Костюк — Фанг: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Костюк пройти первый круг в Гвадалахаре?
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