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    Сможет ли Кенин выйти в финал в Сан-Диего?

    Кенин — Наварро. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Сан-Диего 16 сентября 2023 года

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    София Кенин
    Американки София Кенин и Эмма Наварро встретятся в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 03:30 мск. Кенин — Наварро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кенин

    София второй раз в сезоне дошла до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-70.

    В четвертьфинале американка на удивление легко разобралась с Анастасией Потаповой — 6:2, 6:3.

    Правда, россиянка со своей стороны приложила максимум усилий, чтобы соперница вышла в следующий раунд.

    Достаточно сказать, что Потапова, перед этим обыгравшая Онс Жабер, допустила 15 двойных ошибок.

    Кенин может выйти в финал впервые с 2020 года.

    Наварро

    Эмма тем временем преподнесла сенсацию, выиграв в 1/4 финала у Марии Саккари.

    Американка дожала девятую ракетку мира на тай-брейке третьего сета — 6:4, 0:6, 7:6.

    И здесь, конечно, удивляет, как быстро Наварро пришла в себя после ужасной второй партии, в которой она не взяла ни одного гейма.

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    С учетом квалификации 22-летняя теннисистка выиграла уже пять матчей на текущем турнире.

    Кроме того, Наварро впервые в сезоне выиграла три матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    На Кенин в этом матче можно поставить за 1.68, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.19.

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    В женском теннисе в последнее время чересчур много сенсаций, однако в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что чемпионка Australian Open-2020 воспользуется отличным шансом впервые за несколько лет сыграть в финале.

    Ставка — победа Кенин в двух сетах за 2.55.

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    Кенин — Наварро: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кенин выйти в финал в Сан-Диего?
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