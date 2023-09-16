Американки София Кенин и Эмма Наварро встретятся в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 03:30 мск. Кенин — Наварро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кенин

София второй раз в сезоне дошла до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-70.

В четвертьфинале американка на удивление легко разобралась с Анастасией Потаповой — 6:2, 6:3.

Правда, россиянка со своей стороны приложила максимум усилий, чтобы соперница вышла в следующий раунд.

Достаточно сказать, что Потапова, перед этим обыгравшая Онс Жабер, допустила 15 двойных ошибок.

Кенин может выйти в финал впервые с 2020 года.

Наварро

Эмма тем временем преподнесла сенсацию, выиграв в 1/4 финала у Марии Саккари.

Американка дожала девятую ракетку мира на тай-брейке третьего сета — 6:4, 0:6, 7:6.

И здесь, конечно, удивляет, как быстро Наварро пришла в себя после ужасной второй партии, в которой она не взяла ни одного гейма.

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С учетом квалификации 22-летняя теннисистка выиграла уже пять матчей на текущем турнире.

Кроме того, Наварро впервые в сезоне выиграла три матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

На Кенин в этом матче можно поставить за 1.68, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.19.

В женском теннисе в последнее время чересчур много сенсаций, однако в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что чемпионка Australian Open-2020 воспользуется отличным шансом впервые за несколько лет сыграть в финале.

Ставка — победа Кенин в двух сетах за 2.55.