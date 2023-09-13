Американки София Кенин и Кэти Волынец встретятся во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:30 мск. Волынец — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Волынец

Кэти начала турнир с волевой победы над Клерви Нгунуэ — 2:6, 6:4, 6:2.

В первом сете Волынец, похоже, не ожидала серьезного сопротивления со стороны 17-летней соотечественницы. Но опыта у нее все-таки побольше, поэтому история завершилась хэппи-эндом.

На Открытом чемпионате США 21-летняя теннисистка прошла квалификацию, но в основной сетке сразу же проиграла китаянке Ван Синьюй.

Своих пока что лучших результатов Волынец добилась в начале сезона. В январе она дошла до третьего круга на Australian Open, а в марте — до полуфинала в Остине.

В этом году Кэти обыгрывала россиянок Веронику Кудерметову и Анастасия Потапову.

Кенин

Для Софии тем временем турнир начался с серьезной проверки. Американка одержала классную победу над Вероникой Кудерметовой — 6:4, 6:4.

Ключевым моментом стала более-менее надежная игра Кенин на своей подаче. Точность на первом мяче была на довольно неплохом уровне — 64 процента (у соперницы — всего лишь 43 процента).

Чемпионка Australian Open по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга, но в ее случае на это вряд ли стоит обращать внимание.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне Кенин уже успела выиграть у Людмилы Самсоновой, Слоун Стивенс, Арины Соболенко и Кори Гауфф.

Прогноз и ставка

На Волынец в этом матче можно поставить за 3.15, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.36.

Вполне вероятно, что Софии снова хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Волынец, конечно, тоже умеет удивлять, но у Кенин сейчас нет проблем с мотивацией, поэтому можно предположить, что она выйдет на матч с правильным настроем.

Ставка — победа Кенин в двух сетах за 1.92.