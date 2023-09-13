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    Сможет ли Кенин выиграть у Волынец?

    Волынец — Кенин. Ставка (1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

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    София Кенин
    Американки София Кенин и Кэти Волынец встретятся во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:30 мск. Волынец — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Волынец

    Кэти начала турнир с волевой победы над Клерви Нгунуэ — 2:6, 6:4, 6:2.

    В первом сете Волынец, похоже, не ожидала серьезного сопротивления со стороны 17-летней соотечественницы. Но опыта у нее все-таки побольше, поэтому история завершилась хэппи-эндом.

    На Открытом чемпионате США 21-летняя теннисистка прошла квалификацию, но в основной сетке сразу же проиграла китаянке Ван Синьюй.

    Своих пока что лучших результатов Волынец добилась в начале сезона. В январе она дошла до третьего круга на Australian Open, а в марте — до полуфинала в Остине.

    В этом году Кэти обыгрывала россиянок Веронику Кудерметову и Анастасия Потапову.

    Кенин

    Для Софии тем временем турнир начался с серьезной проверки. Американка одержала классную победу над Вероникой Кудерметовой — 6:4, 6:4.

    Ключевым моментом стала более-менее надежная игра Кенин на своей подаче. Точность на первом мяче была на довольно неплохом уровне — 64 процента (у соперницы — всего лишь 43 процента).

    Чемпионка Australian Open по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга, но в ее случае на это вряд ли стоит обращать внимание.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Кенин уже успела выиграть у Людмилы Самсоновой, Слоун Стивенс, Арины Соболенко и Кори Гауфф.

    Прогноз и ставка

    На Волынец в этом матче можно поставить за 3.15, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.36.

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    Вполне вероятно, что Софии снова хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

    Волынец, конечно, тоже умеет удивлять, но у Кенин сейчас нет проблем с мотивацией, поэтому можно предположить, что она выйдет на матч с правильным настроем.

    Ставка — победа Кенин в двух сетах за 1.92.

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    Волынец — Кенин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кенин выиграть у Волынец?
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