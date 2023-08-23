Испанка Ребекка Машарова и американка Мэдисон Бренгл встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. Машарова — Бренгл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ребекка Машарова

Машарова является довольно квалифицированной теннисисткой, которая по делу занимает свое место в рейтинге.

Хотя в последнее время у испанки дела откровенно не ладились, так как перед стартом на турнире в Чикаго у неё в пассиве было четыре поражения подряд.

Однако в игре против Удварди испанка максимально быстро и уверенно расправилась со своей соперницей.

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Во встрече с Бренгл придется попотеть куда больше, поскольку американка родных кортах будет дать все возможное, чтобы победить.

Мэдисон Бренгл

Бренгл в последнее время не показывает тех результатов, которые у неё были в первой части нынешнего сезона.

Однако на последнем соревновании, проходившее также на территории США Мэдисон смогла добраться до финала, но проиграла в нем китаянке Сю Ван.

В матче первого круга она не испытала серьезных проблем с россиянкой Ириной Хромачевой, быстро организовав выход во второй круг.

Матч против Машаровой американке дастся куда тяжелее, поэтому ей нужно настраиваться на серьезную битву.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают испанку фавориткой в этом поединке: победа Машаровой — 1.70, победа Бренгл — 2.15.

Прогноз: Американка на родных кортах не позволит выиграть испанке.

Ставка: П2 за 2.15.

Альтернативный прогноз: Матч затянется на длительное количетсво времени.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.13.