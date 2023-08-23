Ребекка Машарова
Машарова является довольно квалифицированной теннисисткой, которая по делу занимает свое место в рейтинге.
Хотя в последнее время у испанки дела откровенно не ладились, так как перед стартом на турнире в Чикаго у неё в пассиве было четыре поражения подряд.
Однако в игре против Удварди испанка максимально быстро и уверенно расправилась со своей соперницей.
Во встрече с Бренгл придется попотеть куда больше, поскольку американка родных кортах будет дать все возможное, чтобы победить.
Мэдисон Бренгл
Бренгл в последнее время не показывает тех результатов, которые у неё были в первой части нынешнего сезона.
Однако на последнем соревновании, проходившее также на территории США Мэдисон смогла добраться до финала, но проиграла в нем китаянке Сю Ван.
В матче первого круга она не испытала серьезных проблем с россиянкой Ириной Хромачевой, быстро организовав выход во второй круг.
Матч против Машаровой американке дастся куда тяжелее, поэтому ей нужно настраиваться на серьезную битву.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают испанку фавориткой в этом поединке: победа Машаровой — 1.70, победа Бренгл — 2.15.
Прогноз: Американка на родных кортах не позволит выиграть испанке.
Ставка: П2 за 2.15.
Альтернативный прогноз: Матч затянется на длительное количетсво времени.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.13.