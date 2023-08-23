ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»
  • 15:46
    • Стало известно, кого купит «Ман Сити» после неудачной попытки приобрести Пакета
  • 14:39
    • Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться
    Все новости спорта

    Бренгл имеет шансы на успех?

    Машарова — Бренгл. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч турнира в Чикаго 23 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Машарова — Бренгл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэдисон Бренгл
    Испанка Ребекка Машарова и американка Мэдисон Бренгл встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. Машарова — Бренгл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ребекка Машарова

    Машарова является довольно квалифицированной теннисисткой, которая по делу занимает свое место в рейтинге.

    Хотя в последнее время у испанки дела откровенно не ладились, так как перед стартом на турнире в Чикаго у неё в пассиве было четыре поражения подряд.

    Однако в игре против Удварди испанка максимально быстро и уверенно расправилась со своей соперницей.

    Все прогнозы на теннис

    Во встрече с Бренгл придется попотеть куда больше, поскольку американка родных кортах будет дать все возможное, чтобы победить.

    Мэдисон Бренгл

    Бренгл в последнее время не показывает тех результатов, которые у неё были в первой части нынешнего сезона.

    Однако на последнем соревновании, проходившее также на территории США Мэдисон смогла добраться до финала, но проиграла в нем китаянке Сю Ван.

    В матче первого круга она не испытала серьезных проблем с россиянкой Ириной Хромачевой, быстро организовав выход во второй круг.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Матч против Машаровой американке дастся куда тяжелее, поэтому ей нужно настраиваться на серьезную битву.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают испанку фавориткой в этом поединке: победа Машаровой — 1.70, победа Бренгл — 2.15.

    Прогноз: Американка на родных кортах не позволит выиграть испанке.

    Ставка: П2 за 2.15.

    Альтернативный прогноз: Матч затянется на длительное количетсво времени.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Калинина — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фучович — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Перселл — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Накашима — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вукич — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легечка — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ботафого — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Машарова — Бренгл: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Бренгл имеет шансы на успех?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры