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    Лью легко зачехлит Хантер?

    Лью — Хантер. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч турнира в Чикаго 23 августа 2023 года

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    Клэр Лью
    Американка Клэр Лью и австралийка Сторм Хантер встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. Лью — Хантер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Клэр Лью

    Лью в теннис играть умеет и делает это весьма неплохо, однако на последних турнирах у неё с теннисом есть определённые сложности.

    За пять последних поединков Клэр смогла выиграть всего лишь два матча, однако ещё совсем недавно она добиралась до полуфинала грунтового турнира в Будапеште.

    На домашнем турнире в Чикаго она намеревается зайти как можно дальше, поэтому выбывать во втором круге соревнований совсем нет резона.

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    В первом круге Лью справилась с никому не известной румынкой Фетекау, а сейчас нужно обыгрывать Хантер, которая не на много сильнее в плане игры.

    Сторм Хантер

    Австралийка Хантер не относится к числу тех, кто может добиваться значительных успехов по сезоне, но определенное количество матчей в год она выигрывать способна.

    Сторм начала свой путь на чикагском турнире со стадии квалификации и к матчу с американкой Лью она победила уже в двух встречах подряд.

    В первом круге она неожиданно справилась с куда более сильной колумбийкой в лице Марии Осорио-Серрано.

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    Сейчас австралийке придется выдержать ещё куда большее испытание в лице американки лью и нет уверенности, что у неё на это хватит сил.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают американку фавориткой в этом поединке: победа Лью — 1.78, победа Хантер — 2.02.

    Прогноз: Лью видится более реальной победительницей в предстоящем поединке.

    Ставка: П1 за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Американка максимально быстро расправится с австралийкой.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.

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    Лью — Хантер: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Лью легко зачехлит Хантер?
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