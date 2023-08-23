Американка Клэр Лью и австралийка Сторм Хантер встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. Лью — Хантер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Клэр Лью

Лью в теннис играть умеет и делает это весьма неплохо, однако на последних турнирах у неё с теннисом есть определённые сложности.

За пять последних поединков Клэр смогла выиграть всего лишь два матча, однако ещё совсем недавно она добиралась до полуфинала грунтового турнира в Будапеште.

На домашнем турнире в Чикаго она намеревается зайти как можно дальше, поэтому выбывать во втором круге соревнований совсем нет резона.

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В первом круге Лью справилась с никому не известной румынкой Фетекау, а сейчас нужно обыгрывать Хантер, которая не на много сильнее в плане игры.

Сторм Хантер

Австралийка Хантер не относится к числу тех, кто может добиваться значительных успехов по сезоне, но определенное количество матчей в год она выигрывать способна.

Сторм начала свой путь на чикагском турнире со стадии квалификации и к матчу с американкой Лью она победила уже в двух встречах подряд.

В первом круге она неожиданно справилась с куда более сильной колумбийкой в лице Марии Осорио-Серрано.

Сейчас австралийке придется выдержать ещё куда большее испытание в лице американки лью и нет уверенности, что у неё на это хватит сил.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают американку фавориткой в этом поединке: победа Лью — 1.78, победа Хантер — 2.02.

Прогноз: Лью видится более реальной победительницей в предстоящем поединке.

Ставка: П1 за 1.78.

Альтернативный прогноз: Американка максимально быстро расправится с австралийкой.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.