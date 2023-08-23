Клэр Лью
Лью в теннис играть умеет и делает это весьма неплохо, однако на последних турнирах у неё с теннисом есть определённые сложности.
За пять последних поединков Клэр смогла выиграть всего лишь два матча, однако ещё совсем недавно она добиралась до полуфинала грунтового турнира в Будапеште.
На домашнем турнире в Чикаго она намеревается зайти как можно дальше, поэтому выбывать во втором круге соревнований совсем нет резона.
В первом круге Лью справилась с никому не известной румынкой Фетекау, а сейчас нужно обыгрывать Хантер, которая не на много сильнее в плане игры.
Сторм Хантер
Австралийка Хантер не относится к числу тех, кто может добиваться значительных успехов по сезоне, но определенное количество матчей в год она выигрывать способна.
Сторм начала свой путь на чикагском турнире со стадии квалификации и к матчу с американкой Лью она победила уже в двух встречах подряд.
В первом круге она неожиданно справилась с куда более сильной колумбийкой в лице Марии Осорио-Серрано.
Сейчас австралийке придется выдержать ещё куда большее испытание в лице американки лью и нет уверенности, что у неё на это хватит сил.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают американку фавориткой в этом поединке: победа Лью — 1.78, победа Хантер — 2.02.
Прогноз: Лью видится более реальной победительницей в предстоящем поединке.
Ставка: П1 за 1.78.
Альтернативный прогноз: Американка максимально быстро расправится с австралийкой.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.