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    Буча легко расправится с американкой?

    Буча — Лепченко. Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч турнира в Чикаго 23 августа 2023 года

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    Кристина Буча
    Испанка Кристина Буча и американка Варвара Лепченко встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Буча — Лепченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кристина Буча

    Буча начала турнир в Чикаго весьма удачно, но и соперница у неё был малоизвестная. Очевидно, что испанка хочет по максимуму получить игровой практики перед стартом турнира в Нью-Йорке.

    Испанка играла и на прошлой неделе в Цинциннати, но далеко по дистанции ей там зайти не удалось.

    В последнее время у Кристины результаты немного пошли в гору, но все равно есть ещё много над чем работать.

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    В поединке с Лепченко у испанки не должно возникнуть сложностей, поскольку Лепченко уже в пенсионном теннисном возрасте.

    Варвара Лепченко

    Несмотря на преклонный теннисный возраст Лепченко все ещё способна одерживать победы и демонстрировать солидный уровень игры на отдельно взятом отрезке.

    Варвара смогла сделать все возможное, чтобы на прошлой неделе добраться до полуфинальной стадии на турнире в колумбийской Барранкилье, но там она бесславно уступила немке Марие.

    В первом матче на кортах Чикаго она весьма неожиданно обыграла молодую и перспективную россиянку Элину Аванесян.

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    Однако это не дает никаких гарантий, что в поединке против Бучи все пойдет так же гладко, поскольку пример с немкой на прошлой неделе ярко доказывает изменчивость игры американки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают испанку фавориткой в этом поединке: победа Бучи — 1.66, победа Лепченко — 2.22.

    Прогноз: Буча выглядит более явной претенденткой на победу.

    Ставка: П1 за 1.66.

    Альтернативный прогноз: Испанка легко разберется со своей соперницей.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.92.

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    Буча — Лепченко: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Буча легко расправится с американкой?
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