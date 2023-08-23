Испанка Кристина Буча и американка Варвара Лепченко встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Буча — Лепченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кристина Буча

Буча начала турнир в Чикаго весьма удачно, но и соперница у неё был малоизвестная. Очевидно, что испанка хочет по максимуму получить игровой практики перед стартом турнира в Нью-Йорке.

Испанка играла и на прошлой неделе в Цинциннати, но далеко по дистанции ей там зайти не удалось.

В последнее время у Кристины результаты немного пошли в гору, но все равно есть ещё много над чем работать.

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В поединке с Лепченко у испанки не должно возникнуть сложностей, поскольку Лепченко уже в пенсионном теннисном возрасте.

Варвара Лепченко

Несмотря на преклонный теннисный возраст Лепченко все ещё способна одерживать победы и демонстрировать солидный уровень игры на отдельно взятом отрезке.

Варвара смогла сделать все возможное, чтобы на прошлой неделе добраться до полуфинальной стадии на турнире в колумбийской Барранкилье, но там она бесславно уступила немке Марие.

В первом матче на кортах Чикаго она весьма неожиданно обыграла молодую и перспективную россиянку Элину Аванесян.

Однако это не дает никаких гарантий, что в поединке против Бучи все пойдет так же гладко, поскольку пример с немкой на прошлой неделе ярко доказывает изменчивость игры американки.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают испанку фавориткой в этом поединке: победа Бучи — 1.66, победа Лепченко — 2.22.

Прогноз: Буча выглядит более явной претенденткой на победу.

Ставка: П1 за 1.66.

Альтернативный прогноз: Испанка легко разберется со своей соперницей.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.92.