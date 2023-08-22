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    Испанец сможет забрать этот матч себе?

    Табернер — Бурручага. Ставка (к. 1.63) и прогноз на матч турнира в Аугсбурге 22 августа 2023 года

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    Карлос Табернер
    Испанец Карлос Табернер аргентинец Роман Андрес Бурручага и встретятся в первом круге турнира в Аугсбурге. Матч пройдет 22 августа, начало — в 11:00 мск. Табернер — Бурручага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карлос Табернер

    Табернер в последние сезоны совсем скатился и на данный момент времени беспробудно размещается в четвертой сотне мужского рейтинга.

    Иногда складывается ощущение что испанцу попросту надоело играть в теннис, и он ездит по турнирам, потому что нужно на них ездить.

    На один выигранный поединок у него приходит по два поражения, поэтому ничего хорошего в целом от этого турнира ему ждать не стоит.

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    Однако в стартовом матче турнира против аргентинца Бурручаги он обязан побеждать, иначе на соревнования вообще нет смысла ездить.

    Роман Андрес Бурручага

    Бурручага основной свой урожай очков забирает на латиноамериканских «челленджерах» различных ценовых категорий, а вот в Европе ему победы даются с большим трудом.

    В последнее время у него огромное число сложностей с чувством ритма игры и совершаемых ударов, и с этим однозначно нужно что-то делать.

    На данный момент времени аргентинец в серьезном кризисе, поскольку проиграл пять последних поединков.

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    В матче первого круга ему играть против Табернера, который в последнее время тоже не представляет серьезно опасности для конкурентов, но конкретно в этом случае силы максимально неравны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанца в этом поединке: победа Табернера — 1.63, победа Бурручаги — 2.21.

    Прогноз: Испанец может одержать победу в стартовом матче на турнире.

    Ставка: П1 за 1.63.

    Альтернативный прогноз: Табернер разберется со своим соперником максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.

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    Табернер — Бурручага: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Испанец сможет забрать этот матч себе?
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