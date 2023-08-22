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    Рус сможет разобраться с крепкой украинкой?

    Рус — Байндл. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч турнира в Чикаго 22 августа 2023 года

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    Аранча Рус
    Голландка Аранча Рус и украинка Катерина Байндл встретятся в первом круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 22 августа, начало — в 18:00 мск. Рус — Байндл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аранча Рус

    Рус последние месяцы выглядит просто превосходно и носит на своем пути практически всех.

    За последний месяц она одержала победы на двух турнира. Если победа во французском Контрексвилле котируется не очень высоко, то вот на соревновании в Гамбурге её победа полностью оправдана.

    Всего же за девять последних встреч голландка проиграла всего лишь одну
    встречу, которая выпала на финал испанского «фьючерса» в Маспаломасе.

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    В поединке против Байндл расклад сил будет целиком и полностью в пользу Аранчи, поскольку настроена она очень решительно.

    Катерина Байндл

    Байндл играет неплохо только в определенные промежутки месяца, и пока что не очень ясно, от чего это зависит.

    Стабильности украинке явно не хватает, однако совсем недавно она играла в финале грунтового соревнования в Будапеште, где проиграла в решающем мате за титул россиянке Тимофеевой.

    После этого украинка ещё принимала участие в грунтовом турнире в Праге, где добралась до четвертьфинала.

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    Вроде как Катерина вполне себе в форме, но в поединке против ещё куда более классной Рус ей не удастся победить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в голландку в этом поединке: победа Рус — 1.49, победа Байндл — 2.61.

    Прогноз: Аранча играет в теннис более классно на данный момент времени.

    Ставка: Ф1 (-1) за 1.75.

    Альтернативный прогноз: Рус не позволит матчу затянуться надолго.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.03.

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    Рус — Байндл: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Рус сможет разобраться с крепкой украинкой?
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