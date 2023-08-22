Аранча Рус
Рус последние месяцы выглядит просто превосходно и носит на своем пути практически всех.
За последний месяц она одержала победы на двух турнира. Если победа во французском Контрексвилле котируется не очень высоко, то вот на соревновании в Гамбурге её победа полностью оправдана.
Всего же за девять последних встреч голландка проиграла всего лишь одну
встречу, которая выпала на финал испанского «фьючерса» в Маспаломасе.
В поединке против Байндл расклад сил будет целиком и полностью в пользу Аранчи, поскольку настроена она очень решительно.
Катерина Байндл
Байндл играет неплохо только в определенные промежутки месяца, и пока что не очень ясно, от чего это зависит.
Стабильности украинке явно не хватает, однако совсем недавно она играла в финале грунтового соревнования в Будапеште, где проиграла в решающем мате за титул россиянке Тимофеевой.
После этого украинка ещё принимала участие в грунтовом турнире в Праге, где добралась до четвертьфинала.
Вроде как Катерина вполне себе в форме, но в поединке против ещё куда более классной Рус ей не удастся победить.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в голландку в этом поединке: победа Рус — 1.49, победа Байндл — 2.61.
Прогноз: Аранча играет в теннис более классно на данный момент времени.
Ставка: Ф1 (-1) за 1.75.
Альтернативный прогноз: Рус не позволит матчу затянуться надолго.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.03.