Хенри Лааксонен
Лааксонен совсем скатился в уровне своего тенниса за последние несколько сезонов. Если раньше он на средних турнирах заходил хотя бы в четвертьфинал, то сейчас даже на «фьючерсах» может вылететь уже в первом круге.
Складывает такое ощущение, что Хенри попросту устал играть, и ему нужна вынужденная передышка.
Швейцарец проиграл четыре последних поединка и пока что нет никаких предпосылок, что эта серия может прерваться в предстоящем матче на турнире в Праге.
Ему будет противостоять француз Бурк, и он максимально отлично себя чувствовал на грунте в конце прошлого месяца.
Матиас Бурк
Бурку уже 29 лет, а он продолжает ошиваться в третьей сотне рейтинга и никаких намеков на улучшение ситуации в ближайшее время не предвидится.
Матиас играет не на всех соревнованиях в году, потому что попросту не считает нужным. Если так относиться к сезону, то не удивительно, что в рейтинге сильно вверх продвинуться будет максимально сложно.
Однако последний его старт в итальянской Вероне получился более, чем успешным, поскольку француз добрался до полуфинала, где проиграл чеху Виту Коприве.
В мачте против швейцарца у него есть вполне реальные шансы на победу, но для того, чтобы её одержать, нужно также хорошенько постараться.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Лааксонена — 2.13, победа Бурка — 1.67.
Прогноз: Лааксонен может затащить игру на опыте.
Ставка: П1 за 2.13.
Альтернативный прогноз: Игра затянется на много геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.01.