вейцарец Хенри Лааксонен и француз Матиас Бурк встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 22 августа, начало — в 12:30 мск. Лааксонен — Бурк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хенри Лааксонен

Лааксонен совсем скатился в уровне своего тенниса за последние несколько сезонов. Если раньше он на средних турнирах заходил хотя бы в четвертьфинал, то сейчас даже на «фьючерсах» может вылететь уже в первом круге.

Складывает такое ощущение, что Хенри попросту устал играть, и ему нужна вынужденная передышка.

Швейцарец проиграл четыре последних поединка и пока что нет никаких предпосылок, что эта серия может прерваться в предстоящем матче на турнире в Праге.

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Ему будет противостоять француз Бурк, и он максимально отлично себя чувствовал на грунте в конце прошлого месяца.

Матиас Бурк

Бурку уже 29 лет, а он продолжает ошиваться в третьей сотне рейтинга и никаких намеков на улучшение ситуации в ближайшее время не предвидится.

Матиас играет не на всех соревнованиях в году, потому что попросту не считает нужным. Если так относиться к сезону, то не удивительно, что в рейтинге сильно вверх продвинуться будет максимально сложно.

Однако последний его старт в итальянской Вероне получился более, чем успешным, поскольку француз добрался до полуфинала, где проиграл чеху Виту Коприве.

В мачте против швейцарца у него есть вполне реальные шансы на победу, но для того, чтобы её одержать, нужно также хорошенько постараться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Лааксонена — 2.13, победа Бурка — 1.67.

Прогноз: Лааксонен может затащить игру на опыте.

Ставка: П1 за 2.13.

Альтернативный прогноз: Игра затянется на много геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.01.