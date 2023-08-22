Итальянец Лусиано Дардери и француз Максим Жанвье встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 22 августа, начало — в 15:30 мск. Дардери — Жанвье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лусиано Дардери

Итальянцу Дардери только 21 год, а в прошлом сезоне про него практически никто ничего не слышал.

Зато в этом году его успехи позволяют заострять внимание на Лусиано. На прошлой неделе на домашнем турнире в Тоди он взял титул, проведя соревнование на одном дыхании.

В решающем матче за титул игрок с аппенинского полуострова расправился с малоизвестным французом Табуром.

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За восемь последних поединков у него всего лишь одно поражение, поэтому во встрече против Жанвье довольно большие шансы продолжить свою победную серию.

Максим Жанвье

В этом году Жанвье немного ожил, и по сравнению с прошлогодними результатами его карьера пошла в гору.

В этом году он даже добирался до второго круга домашнего соревнования в Лионе через квалификацию, поэтому уже можно похвалить француза за такие результаты.

Однако все основные элементы игры у него находятся в зачаточной стадии развития и как будто застряли во времени.

Даже при условии безупречной физической формы, но слабых ударов с двух рук он не сможет предложить ничего дельного молодому и дерзкому итальянцу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянца в этом поединке: победа Дардери — 1.30, победа Жанвье — 3.34.

Прогноз: Кукушкину не хватит сил оказать достойное сопротивление.

Ставка: Ф1 (-2) за 1.94.

Альтернативный прогноз: Лусиано выиграет матч довольно быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.94.