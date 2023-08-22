Лусиано Дардери
Итальянцу Дардери только 21 год, а в прошлом сезоне про него практически никто ничего не слышал.
Зато в этом году его успехи позволяют заострять внимание на Лусиано. На прошлой неделе на домашнем турнире в Тоди он взял титул, проведя соревнование на одном дыхании.
В решающем матче за титул игрок с аппенинского полуострова расправился с малоизвестным французом Табуром.
За восемь последних поединков у него всего лишь одно поражение, поэтому во встрече против Жанвье довольно большие шансы продолжить свою победную серию.
Максим Жанвье
В этом году Жанвье немного ожил, и по сравнению с прошлогодними результатами его карьера пошла в гору.
В этом году он даже добирался до второго круга домашнего соревнования в Лионе через квалификацию, поэтому уже можно похвалить француза за такие результаты.
Однако все основные элементы игры у него находятся в зачаточной стадии развития и как будто застряли во времени.
Даже при условии безупречной физической формы, но слабых ударов с двух рук он не сможет предложить ничего дельного молодому и дерзкому итальянцу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянца в этом поединке: победа Дардери — 1.30, победа Жанвье — 3.34.
Прогноз: Кукушкину не хватит сил оказать достойное сопротивление.
Ставка: Ф1 (-2) за 1.94.
Альтернативный прогноз: Лусиано выиграет матч довольно быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.94.