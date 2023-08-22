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    Дардери продолжит побеждать?

    Дардери — Жанвье. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч турнира в Праге 22 августа 2023 года

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    Лусиано Дардери
    Итальянец Лусиано Дардери и француз Максим Жанвье встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 22 августа, начало — в 15:30 мск. Дардери — Жанвье: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лусиано Дардери

    Итальянцу Дардери только 21 год, а в прошлом сезоне про него практически никто ничего не слышал.

    Зато в этом году его успехи позволяют заострять внимание на Лусиано. На прошлой неделе на домашнем турнире в Тоди он взял титул, проведя соревнование на одном дыхании.

    В решающем матче за титул игрок с аппенинского полуострова расправился с малоизвестным французом Табуром.

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    За восемь последних поединков у него всего лишь одно поражение, поэтому во встрече против Жанвье довольно большие шансы продолжить свою победную серию.

    Максим Жанвье

    В этом году Жанвье немного ожил, и по сравнению с прошлогодними результатами его карьера пошла в гору.

    В этом году он даже добирался до второго круга домашнего соревнования в Лионе через квалификацию, поэтому уже можно похвалить француза за такие результаты.

    Однако все основные элементы игры у него находятся в зачаточной стадии развития и как будто застряли во времени.

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    Даже при условии безупречной физической формы, но слабых ударов с двух рук он не сможет предложить ничего дельного молодому и дерзкому итальянцу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянца в этом поединке: победа Дардери — 1.30, победа Жанвье — 3.34.

    Прогноз: Кукушкину не хватит сил оказать достойное сопротивление.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.94.

    Альтернативный прогноз: Лусиано выиграет матч довольно быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.94.

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    Дардери — Жанвье: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Дардери продолжит побеждать?
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