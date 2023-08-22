Микельсен
Алекс начал турнир с победы над Хуаном-Пабло Варильясом — 6:3, 6:7, 6:0.
Американцу все-таки понадобился третий сет, но в любом случае надо признать, что он доминировал в этой игре.
Об этом свидетельствует в том числе счет решающей партии, по ходу которой перуанец был в растерянности из-за чересчур уверенных действий соперника.
В третьем сете Микельсен забрал 91 процентов очков на первой подаче, а в целом за матч он отдал сопернику лишь восемь очков на первом мяче.
Офнер
Себастьян оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Для австрийского теннисиста это будет первый матч на харде с конца февраля, когда он не смог пройти первый раунд на «челленджере» в Бангалоре.
В текущем сезоне Офнер приблизился к топ-50 после серии удачных результатов на грунте. На «челленджере» в Зальцбурге он взял, а еще на трех дошел до финала.
Но главным достижением Офнера пока что все-таки остается сенсационный выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.60, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.34.
У австрийца, конечно, значительно больше опыта, плюс он серьезно прибавил конкретно в текущем сезоне. Однако здесь также надо учитывать, что все успехи Офнера связаны, прежде всего, с грунтом.
Вполне вероятно, что 18-летний американец дожмет еще одного соперника, который уже не первый год в туре.
Ставка — победа Микельсена + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.