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    Микельсен дожмет Офнера в третьем сете?

    Микельсен — Офнер. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2023 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Микельсен — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2023 года
    Алекс Микельсен (США)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Алекс Микельсен (США) 21:00 Себастьян Офнер Себастьян Офнер
  • Австрия
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    Микельсен

    Алекс начал турнир с победы над Хуаном-Пабло Варильясом — 6:3, 6:7, 6:0.

    Американцу все-таки понадобился третий сет, но в любом случае надо признать, что он доминировал в этой игре.

    Об этом свидетельствует в том числе счет решающей партии, по ходу которой перуанец был в растерянности из-за чересчур уверенных действий соперника.

    В третьем сете Микельсен забрал 91 процентов очков на первой подаче, а в целом за матч он отдал сопернику лишь восемь очков на первом мяче.

    Офнер

    Себастьян оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Для австрийского теннисиста это будет первый матч на харде с конца февраля, когда он не смог пройти первый раунд на «челленджере» в Бангалоре.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Офнер приблизился к топ-50 после серии удачных результатов на грунте. На «челленджере» в Зальцбурге он взял, а еще на трех дошел до финала.

    Но главным достижением Офнера пока что все-таки остается сенсационный выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.60, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.34.

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    У австрийца, конечно, значительно больше опыта, плюс он серьезно прибавил конкретно в текущем сезоне. Однако здесь также надо учитывать, что все успехи Офнера связаны, прежде всего, с грунтом.

    Вполне вероятно, что 18-летний американец дожмет еще одного соперника, который уже не первый год в туре.

    Ставка — победа Микельсена + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.

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    Микельсен — Офнер: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Микельсен дожмет Офнера в третьем сете?
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