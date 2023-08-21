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    Гинар легко справится с сопреником?

    Сердарушич — Гинар. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Аугсбурге 21 августа 2023 года

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    Мануэль Гинар
    Хорват Нино Сердарушич и француз Мануэль Гинар встретятся в первом круге турнира в Аугсбурге. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. Сердарушич — Гинар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нино Сердарушич

    Сердарушич в прошлые сезоны играл куда более убедительно, чем это делает в нынешнем году.

    Не сказать, что у хорвата была какая-то выдающаяся физическая форма, за счет которой он обыгрывал соперников из своего игрового сегмента, но точность ударов у него явно была выше.

    На последних турнирах для Нино все складывалось не самым лучшим образом, поэтому балканцу нужно будет задуматься над ланом на предстоящий поединок.

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    В матче первого раунда ему выпало играть с непростым французом в лице Гинара, и шансов на проход дальше у хорвата откровенно немного.

    Мануэль Гинар

    Гинар в этом году значительно продвинулся по рейтингу за счет своих удачных выступлений по различного рода «челленджерам».

    В прошлом году у Мануэля не было побед на турнирах, а в этом сезоне он уже взял титул на родине в Труа, разобравшись с соотечественником Эмери.

    Плюс ко всему и на прошлой неделе в немецком Мёрбуше он добрался до полуфинала соревнований, где проиграл аргентинцу Уго Карабелли.

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    В матче первого круга против Сердарушича ему придется непросто, поскольку антропометрия у Нино серьезная и как минимум на его подаче Мануэлю будет тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Сердарушича — 2.01, победа Гинара — 1.74.

    Прогноз: Сердарушич не сможет претендовать на победу, поскольку француз крайне хорош на грунте.

    Ставка: П2 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Гинар расправится с соперником максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.88.

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    Сердарушич — Гинар: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Гинар легко справится с сопреником?
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