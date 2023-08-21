Нино Сердарушич
Сердарушич в прошлые сезоны играл куда более убедительно, чем это делает в нынешнем году.
Не сказать, что у хорвата была какая-то выдающаяся физическая форма, за счет которой он обыгрывал соперников из своего игрового сегмента, но точность ударов у него явно была выше.
На последних турнирах для Нино все складывалось не самым лучшим образом, поэтому балканцу нужно будет задуматься над ланом на предстоящий поединок.
В матче первого раунда ему выпало играть с непростым французом в лице Гинара, и шансов на проход дальше у хорвата откровенно немного.
Мануэль Гинар
Гинар в этом году значительно продвинулся по рейтингу за счет своих удачных выступлений по различного рода «челленджерам».
В прошлом году у Мануэля не было побед на турнирах, а в этом сезоне он уже взял титул на родине в Труа, разобравшись с соотечественником Эмери.
Плюс ко всему и на прошлой неделе в немецком Мёрбуше он добрался до полуфинала соревнований, где проиграл аргентинцу Уго Карабелли.
В матче первого круга против Сердарушича ему придется непросто, поскольку антропометрия у Нино серьезная и как минимум на его подаче Мануэлю будет тяжело.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Сердарушича — 2.01, победа Гинара — 1.74.
Прогноз: Сердарушич не сможет претендовать на победу, поскольку француз крайне хорош на грунте.
Ставка: П2 за 1.74.
Альтернативный прогноз: Гинар расправится с соперником максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.88.