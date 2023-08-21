Хорват Нино Сердарушич и француз Мануэль Гинар встретятся в первом круге турнира в Аугсбурге. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. Сердарушич — Гинар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нино Сердарушич

Сердарушич в прошлые сезоны играл куда более убедительно, чем это делает в нынешнем году.

Не сказать, что у хорвата была какая-то выдающаяся физическая форма, за счет которой он обыгрывал соперников из своего игрового сегмента, но точность ударов у него явно была выше.

На последних турнирах для Нино все складывалось не самым лучшим образом, поэтому балканцу нужно будет задуматься над ланом на предстоящий поединок.

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В матче первого раунда ему выпало играть с непростым французом в лице Гинара, и шансов на проход дальше у хорвата откровенно немного.

Мануэль Гинар

Гинар в этом году значительно продвинулся по рейтингу за счет своих удачных выступлений по различного рода «челленджерам».

В прошлом году у Мануэля не было побед на турнирах, а в этом сезоне он уже взял титул на родине в Труа, разобравшись с соотечественником Эмери.

Плюс ко всему и на прошлой неделе в немецком Мёрбуше он добрался до полуфинала соревнований, где проиграл аргентинцу Уго Карабелли.

В матче первого круга против Сердарушича ему придется непросто, поскольку антропометрия у Нино серьезная и как минимум на его подаче Мануэлю будет тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Сердарушича — 2.01, победа Гинара — 1.74.

Прогноз: Сердарушич не сможет претендовать на победу, поскольку француз крайне хорош на грунте.

Ставка: П2 за 1.74.

Альтернативный прогноз: Гинар расправится с соперником максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.88.