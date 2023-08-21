Лукаш Росол
Росол по большом счету закончил играть в теннис уже как несколько лет назад, но на домашние турниры ему продолжают выдавать «уайлд кард».
Поэтому даже в 38 лет чех не стесняется демонстрировать свою неготовность сражаться даже на самых низко рейтинговых соревнованиях.
На данный момент времени Лукаш размещается в четвертой сотне рейтинга, и за весь год выиграл меньше десятка поединков на самых слабых соревнованиях.
На турнире в столице Чехии ему ничего не светит, поскольку в первом же матче на турнире от него ничего не оставит молодой и голодный до побед немец Мёллекер.
Рудольф Мёллекер
Мёллекер постепенно начинает входить в когорту самых перспективных немецких парней, который могут достичь определённых высот во взрослом теннисе.
В этом году у него было несколько турниров не самой высокой категории, на которых он денонсировал привлекательную игру, но при этом все равно не добирался до каких-то внушительных стадий.
Элементы игры ещё требуют шлифовки, но с ветеранами мужского теннисного тура даже в таком состоянии Рудольф обязан справляться.
Именно с таким теннисистом ему и предстоит встречаться в первом круге чешского турнира, где его соперником будет ветеран из этой страны в лице Лукаша Росола.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немца в этом поединке: победа Росола — 2.78, победа Мёллекера — 1.40.
Прогноз: В этой встрече немец выиграет с запасом.
Ставка: Ф2 (-1.5) за 2.06.
Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.