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    Мёллекер разгромит опытного чеха?

    Росол — Мёллекер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч турнира в Праге 21 августа 2023 года

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    Рудольф Мёллекер
    Чех Лукаш Росол и немец Рудольф Мёллекер встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. Росол — Мёллекер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лукаш Росол

    Росол по большом счету закончил играть в теннис уже как несколько лет назад, но на домашние турниры ему продолжают выдавать «уайлд кард».

    Поэтому даже в 38 лет чех не стесняется демонстрировать свою неготовность сражаться даже на самых низко рейтинговых соревнованиях.

    На данный момент времени Лукаш размещается в четвертой сотне рейтинга, и за весь год выиграл меньше десятка поединков на самых слабых соревнованиях.

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    На турнире в столице Чехии ему ничего не светит, поскольку в первом же матче на турнире от него ничего не оставит молодой и голодный до побед немец Мёллекер.

    Рудольф Мёллекер

    Мёллекер постепенно начинает входить в когорту самых перспективных немецких парней, который могут достичь определённых высот во взрослом теннисе.

    В этом году у него было несколько турниров не самой высокой категории, на которых он денонсировал привлекательную игру, но при этом все равно не добирался до каких-то внушительных стадий.

    Элементы игры ещё требуют шлифовки, но с ветеранами мужского теннисного тура даже в таком состоянии Рудольф обязан справляться.

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    Именно с таким теннисистом ему и предстоит встречаться в первом круге чешского турнира, где его соперником будет ветеран из этой страны в лице Лукаша Росола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немца в этом поединке: победа Росола — 2.78, победа Мёллекера — 1.40.

    Прогноз: В этой встрече немец выиграет с запасом.

    Ставка: Ф2 (-1.5) за 2.06.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.

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    Росол — Мёллекер: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Мёллекер разгромит опытного чеха?
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