Чех Лукаш Росол и немец Рудольф Мёллекер встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 21 августа, начало — в 14:00 мск. Росол — Мёллекер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лукаш Росол

Росол по большом счету закончил играть в теннис уже как несколько лет назад, но на домашние турниры ему продолжают выдавать «уайлд кард».

Поэтому даже в 38 лет чех не стесняется демонстрировать свою неготовность сражаться даже на самых низко рейтинговых соревнованиях.

На данный момент времени Лукаш размещается в четвертой сотне рейтинга, и за весь год выиграл меньше десятка поединков на самых слабых соревнованиях.

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На турнире в столице Чехии ему ничего не светит, поскольку в первом же матче на турнире от него ничего не оставит молодой и голодный до побед немец Мёллекер.

Рудольф Мёллекер

Мёллекер постепенно начинает входить в когорту самых перспективных немецких парней, который могут достичь определённых высот во взрослом теннисе.

В этом году у него было несколько турниров не самой высокой категории, на которых он денонсировал привлекательную игру, но при этом все равно не добирался до каких-то внушительных стадий.

Элементы игры ещё требуют шлифовки, но с ветеранами мужского теннисного тура даже в таком состоянии Рудольф обязан справляться.

Именно с таким теннисистом ему и предстоит встречаться в первом круге чешского турнира, где его соперником будет ветеран из этой страны в лице Лукаша Росола.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немца в этом поединке: победа Росола — 2.78, победа Мёллекера — 1.40.

Прогноз: В этой встрече немец выиграет с запасом.

Ставка: Ф2 (-1.5) за 2.06.

Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.96.