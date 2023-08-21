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    Перселл обыграет Чеккинато с разгромным счетом?

    Перселл — Чеккинато. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2023 года

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    Макс Перселл
    Австралиец Макс Перселл сыграет против итальянца Марко Чеккинато в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. Перселл — Чеккинато: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2023 года
    Макс Перселл (Австралия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Макс Перселл (Австралия) 21:00 Марко Чеккинато Марко Чеккинато
  • Италия
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    Перселл

    Макс по итогам прошедшей недели дебютировал в топ-50, став одним из героев «Мастерса» в Цинциннати.

    В его случае выход в четвертьфинал столь престижного турнира действительно почти подвиг.

    Сначала Перселл прошел непростую квалификацию, а потом выиграл у Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки.

    Дальше было поражение от Карлоса Алькараса, но даже здесь 25-летний австралиец смог взять партию. Для испанца этот матч получился далеко не таким простым, как ожидалось.

    Чеккинато

    Марко тем временем решил немного размяться на харде перед Открытым чемпионатом США.

    Последний раз итальянец играл на твердом покрытии еще еще в начале января, когда не смог пройти квалификацию на Australian Open.

    С тех пор Чеккинато играл, как правило, только на грунте, сделав лишь два исключения. В конце июня бывшая 16-я ракетка мира не выиграл ни одного матча на травяном турнире в Истбурне, а в начале июля — на Уимблдоне.

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    Также стоит отметить, что Чеккинато выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Перселла. На Чеккинато в этом матче можно поставить за 7.70.

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    В начале года австралиец спокойно обыграл итальянца в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Марко тогда легко отдал первый сет, а в середине второго решил сняться.

    Все указывает на то, что у Макса снова не будет проблем в игре с Чеккинато.

    Ставка — победа Перселла + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.

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    Перселл — Чеккинато: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Перселл обыграет Чеккинато с разгромным счетом?
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