Американец Алекс Микельсен сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Матч пройдет 21 августа, начало — в 01:30 мск. Микельсен — Варильяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Микельсен

Алекс в конце июля сенсационно дошел до финала на травяном турнире в Ньюпорте. И, похоже, парень пока еще не до конца пришел в себя.

Вскоре после этого американе проиграл Максиму Кресси в первом круге на турнире в Атланте.

А на «челленджере» в Стэнфорде 18-летний теннисист не смог пройти второй круг, уступив хорвату Борне Гойо.

Но также стоит обратить внимание на то, что в середине прошлого месяца Микельсен взял титул на «челленджере» в Чикаго. Там его соперниками были Александр Ковачевич, Кей Нисикори и Цзюнчэнь Шан.

Варильяс

Хуан-Пабло тем временем приехал в Уинстон-Сейлеме только ради того, чтобы получить хоть какую-то игровую практику на харде перед Открытым чемпионатом США.

Ранее в этом году перуанец провел на твердом покрытии лишь пять матчей (столько же было и в прошлом году).

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На Открытом чемпионате Австралии Варильяс попал в основную сетку как лаки-лузер. И в первом раунде он едва не обыграл Александра Зверева, для которого это был один из первых матчей после травмы.

Варильяс закрепился в топ-100 только благодаря относительно неплохим результатам на грунте.

Прогноз и ставка

На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.25, победу Варильяса букмекеры предлагают за 3.95.

Американца считают явным фаворитом только по одной причине — он все-таки регулярно выходит на хард, в отличие от теннисиста из Перу.

Алекс, скорее всего, выиграет, но вряд ли разгромно.

Ставка — победа Микельсена + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.