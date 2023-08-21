Микельсен
Алекс в конце июля сенсационно дошел до финала на травяном турнире в Ньюпорте. И, похоже, парень пока еще не до конца пришел в себя.
Вскоре после этого американе проиграл Максиму Кресси в первом круге на турнире в Атланте.
А на «челленджере» в Стэнфорде 18-летний теннисист не смог пройти второй круг, уступив хорвату Борне Гойо.
Но также стоит обратить внимание на то, что в середине прошлого месяца Микельсен взял титул на «челленджере» в Чикаго. Там его соперниками были Александр Ковачевич, Кей Нисикори и Цзюнчэнь Шан.
Варильяс
Хуан-Пабло тем временем приехал в Уинстон-Сейлеме только ради того, чтобы получить хоть какую-то игровую практику на харде перед Открытым чемпионатом США.
Ранее в этом году перуанец провел на твердом покрытии лишь пять матчей (столько же было и в прошлом году).
На Открытом чемпионате Австралии Варильяс попал в основную сетку как лаки-лузер. И в первом раунде он едва не обыграл Александра Зверева, для которого это был один из первых матчей после травмы.
Варильяс закрепился в топ-100 только благодаря относительно неплохим результатам на грунте.
Прогноз и ставка
На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.25, победу Варильяса букмекеры предлагают за 3.95.
Американца считают явным фаворитом только по одной причине — он все-таки регулярно выходит на хард, в отличие от теннисиста из Перу.
Алекс, скорее всего, выиграет, но вряд ли разгромно.
Ставка — победа Микельсена + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.