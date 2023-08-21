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    Сможет ли Микельсен разгромить Варильяса?

    Микельсен — Варильяс. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2023 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Матч пройдет 21 августа, начало — в 01:30 мск. Микельсен — Варильяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2023 года
    Алекс Микельсен (США)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Алекс Микельсен (США) 01:30 Хуан Пабло Варильяс Хуан Пабло Варильяс
  • Перу
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    Микельсен

    Алекс в конце июля сенсационно дошел до финала на травяном турнире в Ньюпорте. И, похоже, парень пока еще не до конца пришел в себя.

    Вскоре после этого американе проиграл Максиму Кресси в первом круге на турнире в Атланте.

    А на «челленджере» в Стэнфорде 18-летний теннисист не смог пройти второй круг, уступив хорвату Борне Гойо.

    Но также стоит обратить внимание на то, что в середине прошлого месяца Микельсен взял титул на «челленджере» в Чикаго. Там его соперниками были Александр Ковачевич, Кей Нисикори и Цзюнчэнь Шан.

    Варильяс

    Хуан-Пабло тем временем приехал в Уинстон-Сейлеме только ради того, чтобы получить хоть какую-то игровую практику на харде перед Открытым чемпионатом США.

    Ранее в этом году перуанец провел на твердом покрытии лишь пять матчей (столько же было и в прошлом году).

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Варильяс попал в основную сетку как лаки-лузер. И в первом раунде он едва не обыграл Александра Зверева, для которого это был один из первых матчей после травмы.

    Варильяс закрепился в топ-100 только благодаря относительно неплохим результатам на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Микельсена в этом матче можно поставить за 1.25, победу Варильяса букмекеры предлагают за 3.95.

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    Американца считают явным фаворитом только по одной причине — он все-таки регулярно выходит на хард, в отличие от теннисиста из Перу.

    Алекс, скорее всего, выиграет, но вряд ли разгромно.

    Ставка — победа Микельсена + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.

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    Микельсен — Варильяс: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Микельсен разгромить Варильяса?
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