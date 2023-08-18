Два американца в лице Эмилио Навы и Александра Ковачевича встретятся в четвертьфинале турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 18 августа, начало — в 04:30 мск. Нава — Ковачевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмилио Нава

Наве только 21 год, н он от месяца к месяцу становится все сильнее, а игра приобретает все большую стройность.

На текущем турнире у себя на родине он выиграл уже два матча. В первой встрече он не испытал никаких сложностей малоизвестным американцем Куинном, а во втором круге Эмилио ничто не смог противопоставить итальянец Гайо.

Но больше всего поразила уверенность молодого американца в этом матче. Нава отлично реализовал все свои шансы, которые у него возникали на протяжении этих двух матчей.

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В поединке против Ковачевича придется знатно потрудиться, чтобы выйти победителем из матча против непростого соперника.

Александр Ковачевич

Американский теннисист в лице Ковачевича играть в теннис умеет и делает это в последнее время вполне неплохо.

На домашнем турнире в Стэнфорде он уверенно прошел два круга, хотя в соперниках были не самые серьезные соперники.

В первом круге она разобрался с Денисом Кудлой, а во втором раунде капитулировал Адриан Андреев.

Поединок против Навы ожидается самым сложным из всех, поскольку Эмилио очень умело использует слабые стороны своего соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Александра в этом поединке: победа Навы — 2.05, победа Ковачевича — 1.73.

Прогноз: Ковачевич выглядит более предпочтительным победителем матча, но Нава вытянет лотерейный билет в полуфинал.

Ставка: П1 за 2.05.

Альтернативный прогноз: В этой встрече будет долгая и упорная борьба.

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.06.