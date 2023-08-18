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    Нава сможет обыграть сильного соперника?

    Нава — Ковачевич. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 18 августа 2023 года

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    Эмилио Нава
    Два американца в лице Эмилио Навы и Александра Ковачевича встретятся в четвертьфинале турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 18 августа, начало — в 04:30 мск. Нава — Ковачевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эмилио Нава

    Наве только 21 год, н он от месяца к месяцу становится все сильнее, а игра приобретает все большую стройность.

    На текущем турнире у себя на родине он выиграл уже два матча. В первой встрече он не испытал никаких сложностей малоизвестным американцем Куинном, а во втором круге Эмилио ничто не смог противопоставить итальянец Гайо.

    Но больше всего поразила уверенность молодого американца в этом матче. Нава отлично реализовал все свои шансы, которые у него возникали на протяжении этих двух матчей.

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    В поединке против Ковачевича придется знатно потрудиться, чтобы выйти победителем из матча против непростого соперника.

    Александр Ковачевич

    Американский теннисист в лице Ковачевича играть в теннис умеет и делает это в последнее время вполне неплохо.

    На домашнем турнире в Стэнфорде он уверенно прошел два круга, хотя в соперниках были не самые серьезные соперники.

    В первом круге она разобрался с Денисом Кудлой, а во втором раунде капитулировал Адриан Андреев.

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    Поединок против Навы ожидается самым сложным из всех, поскольку Эмилио очень умело использует слабые стороны своего соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Александра в этом поединке: победа Навы — 2.05, победа Ковачевича — 1.73.

    Прогноз: Ковачевич выглядит более предпочтительным победителем матча, но Нава вытянет лотерейный билет в полуфинал.

    Ставка: П1 за 2.05.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече будет долгая и упорная борьба.

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.06.

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    Нава — Ковачевич: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на теннис. Нава сможет обыграть сильного соперника?
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