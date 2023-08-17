Австралиец Джеймс Дакворт и японец Ёсуке Ватануки встретятся в четвертьфинале турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 17 августа, начало — в 23:00 мск. Дакворт — Ватануки: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джеймс Дакворт

Дакворт полсе долго простоя не потерял в качестве игры на синтетике и довольно легко добрался до четвертьфинала.

В первом раунде он играл против Оливьери, который мыслями оказался уже в отпуске и не показал на корте вообще ничего.

Второй матч против соотечественника Уолтона получился в похожем стиле, поскольку Адам был максимально выжат после турнира в Кэри, где он умудрился забрать титул.

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В поединке против японца расклад сил н ев пользу Дакворта, но побороться за победу он вполне способен.

Ёсуке Ватануки

Ватануки ловко пробрался до четвертьфинала американского «челленджера», хотя в соперниках у него были отнюдь не самые простые американцы.

Ёсуке продемонстрировал максимальное хладнокровие и отсутствие эмоций в первом раунде против Джонсона, и убедительно забрал себе матч, хоть для этого и понадобилось три сета.

В поединке против Морено де Альборана все получилось ещё убедительнее, поскольку американец попросту забыл включиться в игру.

Поединок против Дакворта будет серьезным испытанием, поскольку австралиец оказался крайне хорош на этом турнире.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японца в этом поединке: победа Дакворта — 2.31, победа Ватануки — 1.59.

Прогноз: Ватануки имеет больше шансов на проход в полуфинал.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Матч может затянуться надолго.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.