Закари Свайда
Свайде пока что только 20 лет, но о нем на родине уже ходит приличная молва и широкой американкой теннисной публике она вполне известен.
Техника и теннисный интеллект у Закари присутствует, но есть проблема с набором физической массы, поскольку его субтильность не раз играла плохую шутку.
В таком возрасте все эти проблемы решаемо, но нужно постараться их устранить, как можно раньше.
В поединке против австралийца Уолтона есть небольшое преимущество на стороне американца. Тем более единственный матч между этими спортсменами выиграть именно Свайда в прошлом году.
Адам Уолтон
Уолтон не претендует на надежду австралийского тенниса, поскольку у него отсутствует ряд важных качеств, которые составляют фундамент успешной теннисной карьеры.
Его удел — кататься по различного рода турнирам типа «челленджеров» в Стэнфорде, и то нет никаких гарантий, что Адам покажет действительно качественный теннис.
Хотя на последнем турнире в американском Кэри он провел просто образцовый турнир, поскольку добрался до финала турнира.
В игре со Свайдой будет тяжело, особенно после такого недельного марафона, который выжал много сил из австралийца.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американца в этом поединке: победа Свайды — 1.82, победа Уолтона — 1.91.
Прогноз: Примерно равные по силам соперники, но удача будет на стороне американца.
Ставка: П1 за 1.82.
Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, который не завершится быстро.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 1.88.