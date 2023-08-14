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    Молодой американец имеет больше шансов на победу?

    Свайда — Уолтон. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Закари Свайда
    Американец Закари Свайда и австралиец Адам Уолтон встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Свайда — Уолтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Закари Свайда

    Свайде пока что только 20 лет, но о нем на родине уже ходит приличная молва и широкой американкой теннисной публике она вполне известен.

    Техника и теннисный интеллект у Закари присутствует, но есть проблема с набором физической массы, поскольку его субтильность не раз играла плохую шутку.

    В таком возрасте все эти проблемы решаемо, но нужно постараться их устранить, как можно раньше.

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    В поединке против австралийца Уолтона есть небольшое преимущество на стороне американца. Тем более единственный матч между этими спортсменами выиграть именно Свайда в прошлом году.

    Адам Уолтон

    Уолтон не претендует на надежду австралийского тенниса, поскольку у него отсутствует ряд важных качеств, которые составляют фундамент успешной теннисной карьеры.

    Его удел — кататься по различного рода турнирам типа «челленджеров» в Стэнфорде, и то нет никаких гарантий, что Адам покажет действительно качественный теннис.

    Хотя на последнем турнире в американском Кэри он провел просто образцовый турнир, поскольку добрался до финала турнира.

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    В игре со Свайдой будет тяжело, особенно после такого недельного марафона, который выжал много сил из австралийца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американца в этом поединке: победа Свайды — 1.82, победа Уолтона — 1.91.

    Прогноз: Примерно равные по силам соперники, но удача будет на стороне американца.

    Ставка: П1 за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, который не завершится быстро.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 1.88.

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    Свайда — Уолтон: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Молодой американец имеет больше шансов на победу?
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