Американец Закари Свайда и австралиец Адам Уолтон встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Свайда — Уолтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Закари Свайда

Свайде пока что только 20 лет, но о нем на родине уже ходит приличная молва и широкой американкой теннисной публике она вполне известен.

Техника и теннисный интеллект у Закари присутствует, но есть проблема с набором физической массы, поскольку его субтильность не раз играла плохую шутку.

В таком возрасте все эти проблемы решаемо, но нужно постараться их устранить, как можно раньше.

Все прогнозы на теннис

В поединке против австралийца Уолтона есть небольшое преимущество на стороне американца. Тем более единственный матч между этими спортсменами выиграть именно Свайда в прошлом году.

Адам Уолтон

Уолтон не претендует на надежду австралийского тенниса, поскольку у него отсутствует ряд важных качеств, которые составляют фундамент успешной теннисной карьеры.

Его удел — кататься по различного рода турнирам типа «челленджеров» в Стэнфорде, и то нет никаких гарантий, что Адам покажет действительно качественный теннис.

Хотя на последнем турнире в американском Кэри он провел просто образцовый турнир, поскольку добрался до финала турнира.

В игре со Свайдой будет тяжело, особенно после такого недельного марафона, который выжал много сил из австралийца.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американца в этом поединке: победа Свайды — 1.82, победа Уолтона — 1.91.

Прогноз: Примерно равные по силам соперники, но удача будет на стороне американца.

Ставка: П1 за 1.82.

Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, который не завершится быстро.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 1.88.