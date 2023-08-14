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    Японец имеет больше шансов на победу?

    Шимабукуро — Тиранте. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Шо Шимабукуро
    Японец Шо Шимабукуро и аргентине Тиаго Агустин Тиранте встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Шимабукуро — Тиранте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шо Шимабукуро

    Про Шимабукуро до этого сезона практически никто не знал, а сейчас внимательные поклонники мужского тенниса его уже взяли на карандаш.

    В середине сезона он неожиданно для всех выдал серию из семи побед подряд, выиграл турнир в африканском Тунисе. Не сказать, что соперник по финалу в лице Бланкано был экстра-класса, но это не умаляется заслуг Шо.

    Эта вспышка оказалась единственной, но уровень игры японца возрос и сейчас находится на солидной планке.

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    На турнире в Стэнфорде ему представится отличный шанс доказать свои притязания на турнире, но для этого надо справиться с латиноамериканцем Тиранте в первом круге соревнований.

    Тиаго Тиранте

    Всем давно известно, что Тиранте тот игрок, который может выдавать максимум только в определённые месяцы, и то на грунте, а не на каком-либо другом покрытии.

    Именно на «Ролан Гаррос» этого года Тиаго и продемонстрировал свой лучший теннис. Нельзя говорить, что после мая у него не было удачных турниров, но там результаты совсем были не впечатляющие.

    На харде он пока что так и не научился играть, поэтому на турниер в Стэнфорде ему может помочь только чудо.

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    В первом круге соревнований ему придётся играть против неприятного соперника в лице Шимабукуро, и шансов на победу не очень много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японца в этом поединке: победа Шимабукуро — 1.78, победа Тиранте — 1.95.

    Прогноз: Шансов пройти во второй круг турнира все же больше у азиатского спортсмена.

    Ставка: П1 за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Тиранте вцепится в матч и заставит напрячься Шимабукуро.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.

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    Шимабукуро — Тиранте: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Японец имеет больше шансов на победу?
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