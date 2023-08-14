Японец Шо Шимабукуро и аргентине Тиаго Агустин Тиранте встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Шимабукуро — Тиранте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шо Шимабукуро

Про Шимабукуро до этого сезона практически никто не знал, а сейчас внимательные поклонники мужского тенниса его уже взяли на карандаш.

В середине сезона он неожиданно для всех выдал серию из семи побед подряд, выиграл турнир в африканском Тунисе. Не сказать, что соперник по финалу в лице Бланкано был экстра-класса, но это не умаляется заслуг Шо.

Эта вспышка оказалась единственной, но уровень игры японца возрос и сейчас находится на солидной планке.

Все прогнозы на теннис

На турнире в Стэнфорде ему представится отличный шанс доказать свои притязания на турнире, но для этого надо справиться с латиноамериканцем Тиранте в первом круге соревнований.

Тиаго Тиранте

Всем давно известно, что Тиранте тот игрок, который может выдавать максимум только в определённые месяцы, и то на грунте, а не на каком-либо другом покрытии.

Именно на «Ролан Гаррос» этого года Тиаго и продемонстрировал свой лучший теннис. Нельзя говорить, что после мая у него не было удачных турниров, но там результаты совсем были не впечатляющие.

На харде он пока что так и не научился играть, поэтому на турниер в Стэнфорде ему может помочь только чудо.

В первом круге соревнований ему придётся играть против неприятного соперника в лице Шимабукуро, и шансов на победу не очень много.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японца в этом поединке: победа Шимабукуро — 1.78, победа Тиранте — 1.95.

Прогноз: Шансов пройти во второй круг турнира все же больше у азиатского спортсмена.

Ставка: П1 за 1.78.

Альтернативный прогноз: Тиранте вцепится в матч и заставит напрячься Шимабукуро.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.