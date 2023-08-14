Американец Стив Джонсон и японец Ёсуке Ватануки встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Джонсон — Ватануки: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Стив Джонсон

Джонсону уже 33 года, а действительно серьезных постижений у него по карьере так и не было.

В прошлом сезоне он подавал какие-то признаки жизни, как раз во время подготовительных турниров к главному событию конца августа в Нью-Йорке. Но затем это все снова куда–то безвозвратно пропало.

При всем этом на предыдущей недели он как будто с цепи сорвался на «челленджере» в Лексингтоне, где выиграл пять матчей подряд и взял титул.

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С такими результатами против любого другого соперника можно было бы рассчитывать на победу, но в матче против Ватануки шансов на успех крайне немного.

Ёсуке Ватануки

Ватануки играет в теннис в последнее время очень даже вдохновенно, несмотря на то, что по рейтингу его направление движения идет вниз, а не вверх.

В этом сезоне у него было несколько позитивных отрезков, по ходу которых он казался одним из главных претендентов на титул, но в итоге ему не хватило концентрации в самые важные моменты времени.

На американском харде он чувствовал себя всегда хорошо, поэтому не будет никаким удивлением, если он сможет провести качественный турнир и в Стэнфорде.

Однако включаться в борьбу нужно с первого матча на турнире, поскольку соперник в лице Джонсона более, чем серьезный.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японца в этом поединке: победа Джонсон — 2.22, победа Ватануки — 1.62.

Прогноз: Джонсон будет сопротивляться, но японец пройдет по дистанции дальше.

Ставка: П2 за 1.62.

Альтернативный прогноз: В этой встрече не получится борьбы, и японец пройдет дальше.

Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 2.16.